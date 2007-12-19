راه اندازی نیروگاه بوشهر یک پیروزی سیاسی برای ایران است

دکتر فیاض زاهد، فعال سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال سوخت نیروگاه بوشهر توسط روسیه گفت: به نظر می رسد شرایط جدید پرونده هسته ای ایران باعث شد که روس ها نسبت به انجام تعهد قدیمی و عقب افتاده خود در قبال ایران عمل کنند.

وی افزود :روسها تا پیش از این به دلیل ابهام در ماهیت و سرنوشت پرونده هسته ای ایران از ارسال سوخت هسته ای به نیروگاه بوشهر خودداری می کردند اما در شرایط فعلی به دلیل افق های جدید و تازه ای در این مسیر روشن شده و به خصوص کاهش احتمال برخورد نظامی، به این رویکرد جدید رسیده اند.

زاهد اظهار داشت: سفر پوتین به ایران که همراه با عقد قراردادهای کلان اقتصادی با ایران بود، در رویکرد جدید روسیه نسبت به نیروگاه بوشهر، تاثیر مستقیم داشت.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: روسیه برای نزدیکی هرچه بیشتر به ایران و رقابت با آمریکا که اینک وارد مراحل استراتژیک و اصلی خود شده است، سوخت نیروگاه بوشهر را به ایران ارسال کرد تا روند راه اندازی این نیروگاه وارد مراحل اجرایی خود شود.

زاهد خاطر نشان کرد: راه اندازی نیروگاه بوشهر یک پیروزی سیاسی قابل توجه برای جمهوری اسلامی ایران است.