آثاری از علی باباچاهی چشم انتظار مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، "پیکاسو بر آبهای خلیج فارس" مشتمل بر تازه ترین اشعار باباچاهی است. کتاب "زیباتری از جنون" هم یک اثر تحقیقی و پژوهشی است که به نقد دیدگاه ها، آثار نثر و نظم و گرایشهای شعری "اسماعیل شاهرودی" (شاعرمعاصر) پرداخته است.

این دو کتاب که قرار است از سوی نشر ثالث منتشر شوند، از نزدیک به یک سال پیش در وزارت ارشاد منتظر مجوز نشر است.

"شعر امروز، زن امروز" عنوان اثر تازه ای از علی باباچاهی با محوریت شاعران زن ایرانی است که به تازگی منتشر شده است. این اثر علاوه بر ذکر گزیده آثار شاعرانی چون مهستی، رابعه، پروین اعتصامی، شمس کسمایی، فروغ فرخزاد و... دارای مقدمه ای 200 صفحه ای نیز هست که تحلیلی بر شعر امروز زنان به شمار می رود. باباچاهی این مقدمه را با نگاهی مبسوط به شعر زنان ایران در ادوار مختلف نوشته شده است.

وی در این اثر قصد داشته است تفاوتهای نوشتاری در شعر زنان و مردان را دریابد و وجوه افتراق و اشتراک نگاه شاعران را پیدا کند. "شعر امروز، زن امروز" را نیز نشر ثالث منتشر کرده است.