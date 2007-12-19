اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، تنبیه بازیکنان تیم استقلال در مقابل چشم تماشاگران توسط فیروز کریمی مربی این تیم در بازی استقلال و صنعت نفت باعث شد عوامل برنامه "توپ" به این موضوع بپردازند. گزارش طنز از بازی‌های جام حذفی از دیگر قسمت‌های برنامه "توپ" است که پنجشنبه هر هفته ساعت 18 از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود.

ـ ویژه برنامه "خانه دوست کجاست" کاری از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت روز عرفه تهیه شده است. این برنامه برای پیدا کردن خانه خدا در دل انسان‌ها تلاش کرده به واسطه نماز و نیایش این خانه را پیدا کند. این برنامه به سردبیری، تهیه‌کنندگی و نویسندگی احمد یوسفی و گویندگی محمدرضا سیگارودی 29 آذر شش صبح به وقت تهران پخش می‌شود.

ـ در برنامه "روایت سلامت" که روزهای جمعه ساعت 9 صبح به سردبیری و نویسندگی متین پارسا از رادیو سلامت پخش می‌شود، نمایش "بانوی کوچک" روی آنتن می‌رود. داستان این نمایش درباره زنی جوان است که با مردی که یک دختر کوچک دارد، ازدواج می‌کند و همواره نگران این است که کلمه مادرخوانده در مورد او هم مصداق پیدا کند.