تحت فشار بودن فرشیدی برای واگذاری فضاهای خالی به پیام نور کذب است

دکتر غلامرضا کاتب مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبری از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: مطالب بیان شده از سوی دکتر عباسپور با واقعیتهای موجود منطبق نیست.

وی اضافه کرد: با عنایت به اینکه هیئت وزیران در تاریخ 7 آبان سال گذشته، استانداران را مکلف به واگذاری ساختمانهای بلااستفاده به دانشگاه پیام نور برای استفاده جوانان این مرز و بوم کرده و در راستای مصوبه مذکور تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش در اول آذرماه سال 85 به شماره 56429/1 منعقد و ابلاغ شده است بنابراین تاکید مجدد مهندس فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در سال 86 صرفا همان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری ظرفیتهای خالی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی بوده و مطلب جدیدی نیست.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: نباید این موضوع را که سابقه قبلی دارد به این برهه از زمان که دکتر علی احمدی بر اساس توان مدیریتی و به تشخیص رئیس جمهوری به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب شده است مرتبط دانست.

وی افزود: در پی مصوبه مورد نظر، 12 وزارتخانه و نهاد دولتی با دانشگاه همکاری داشته اند که بیشترین همکاری توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان صورت پذیرفته است.

کاتب افزود: نکته قابل توجه در مصوبه هیئت دولت این است که وزارت آموزش و پرورش نیز موظف شده تا فضاهای خالی آموزشی و کمک آموزشی را در ساعات و روزهای تعطیل در اختیار دانشگاه قرار دهد و این چیزی جز استفاده بهینه و مطلوب از اموال بیت المال نیست که ما جملگی به آن اعتقاد داریم.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که توانسته ماده 52 قانون برنامه 5 ساله توسعه را به طور کامل اجرا کند.

وی ادامه داد: آیا باید این کار را کوچک شمرد و به جهت اختلافات سیاسی عملکرد و زحمات کلیه همکاران و اساتید دانشگاه پیام نور را زیر سئوال برد به طوری که قبول شدگان دانشگاه پیام نور از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد بر اساس آمار رسمی 5 سال گذشته سازمان سنجش، در بین کلیه دانشگاه های شهریه بگیر رتبه نخست را کسب کرده است که می تواند یکی از بهترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دانشگاه باشد و نشان از کیفیت دانشگاه پیام نور دارد.

وی اضافه کرد: توسعه به عمل آمده در دانشگاه پیام نور بر اساس درخواستهای مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی آنها از دانشگاه پیام نور برای ایجاد فرصتهای برابر آموزشی در تمام نقاط کشور به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرفته است.