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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۵

کاتب در گفتگو با مهر:

تحت فشار بودن فرشیدی برای واگذاری فضاهای خالی به پیام نور کذب است

تحت فشار بودن فرشیدی برای واگذاری فضاهای خالی به پیام نور کذب است

همکاری وزارتخانه ها و موسسات آموزش عالی با دانشگاه پیام نور به منظور افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو طی دو سال گذشته صورت گرفته و تحت فشار بودن فرشیدی در واپسین روزهای فعالیت در وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری ظرفیتهای خالی به پیام نور و انتخاب علی احمدی برای تحقق این امر صحت ندارد.

دکتر غلامرضا کاتب مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبری از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: مطالب بیان شده از سوی دکتر عباسپور با واقعیتهای موجود منطبق نیست.

وی اضافه کرد: با عنایت به اینکه هیئت وزیران در تاریخ 7 آبان سال گذشته، استانداران را مکلف به واگذاری ساختمانهای بلااستفاده به دانشگاه پیام نور برای استفاده جوانان این مرز و بوم کرده و در راستای مصوبه مذکور تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش در اول آذرماه سال 85 به شماره 56429/1 منعقد و ابلاغ شده است بنابراین تاکید مجدد مهندس فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در سال 86 صرفا همان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری ظرفیتهای خالی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی بوده و مطلب جدیدی نیست.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: نباید این موضوع را که سابقه قبلی دارد به این برهه از زمان که دکتر علی احمدی بر اساس توان مدیریتی و به تشخیص رئیس جمهوری به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب شده است مرتبط دانست.

وی افزود: در پی مصوبه مورد نظر، 12 وزارتخانه و نهاد دولتی با دانشگاه همکاری داشته اند که بیشترین همکاری توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان صورت پذیرفته است.

کاتب افزود: نکته قابل توجه در مصوبه هیئت دولت این است که وزارت آموزش و پرورش نیز موظف شده تا فضاهای خالی آموزشی و کمک آموزشی را در ساعات و روزهای تعطیل در اختیار دانشگاه قرار دهد و این چیزی جز استفاده بهینه و مطلوب از اموال بیت المال نیست که ما جملگی به آن اعتقاد داریم.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در ادامه افزود: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که توانسته ماده 52 قانون برنامه 5 ساله توسعه را به طور کامل اجرا کند.

وی ادامه داد: آیا باید این کار را کوچک شمرد و به جهت اختلافات سیاسی عملکرد و زحمات کلیه همکاران و اساتید دانشگاه پیام نور را زیر سئوال برد به طوری که قبول شدگان دانشگاه پیام نور از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد بر اساس آمار رسمی 5 سال گذشته سازمان سنجش، در بین کلیه دانشگاه های شهریه بگیر رتبه نخست را کسب کرده است که می تواند یکی از بهترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دانشگاه باشد و نشان از کیفیت دانشگاه پیام نور دارد.

وی اضافه کرد: توسعه به عمل آمده در دانشگاه پیام نور بر اساس درخواستهای مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی آنها از دانشگاه پیام نور برای ایجاد فرصتهای برابر آموزشی در تمام نقاط کشور به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرفته است.

کد مطلب 607806

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