538 هکتار زمین در سیاه کلان کرج به اراضی ملی بازگشت

سید محمد میرشفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دادگستری کرج با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص کلان شهر کرج، اقدامات موثر ویژه قضایی را در برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق عامه و بیت المال آغازکرده است که در این راستا به پرونده های این پدیده در شعبه 16 محکمه حقوقی کرج رسیدگی و زمینهای مورد تجاوز از متهمین اعاده و به اداره مسکن و شهرسازی تحویل داده شد.

وی با اشاره به عزم جدی مسئولان قضایی به منظور مبارزه جدی با پدیده زمین خواری و متجاوزان به اموال عمومی بر لزوم همکاری و حساسیت بیش از پیش سایر دستگاه ها در این زمینه تاکید و خاطرنشان کرد: حفظ اراضی و منابع طبیعی که متعلق به همه شهروندان و حتی نسلهای آینده است یک وظیفه خطیر به شمار می آید که قوه قضائیه در این خصوص اقدامات موثری در تقویت روند مقابله با متجاوزان به حقوق بیت المال پیش گرفته و برنامه ریزی دقیقی در این صورت انجام شده است.

مسئول حوزه قضایی کرج یادآور شد: اگر همه ارگانها، نهادها و ادارات ذی ربط و دستگاه های مسئول در زمینه مبارزه با زمین خواری تعامل داشته باشند با انجام و ظایف قانونی می توانند قبل از وقوع جرم، پیشگیری های لازم را به منظور تولید امنیت و کاهش جرایم صورت دهند.