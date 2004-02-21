مر حله سوم تعويض پلاك خودرو ها از ابتداي سال آينده آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار محمد باقر قاليباف صبح امروز در حاشيه مراسم راه اندازي سيستم جامع پلاك گذاري خودرو در كارخانه خودرو سازي ايران خودرو با حضور در جمع خبرنگاران افزود: راه اندازي اين سيستم در شركت ايران خودرو در ادامه طرح تعويض پلاك خودرو مي باشد و شماره گذاري خودروهاي سواري شخصي توليدي كارخانجات داخلي با پلاك جديد از امروز آغاز مي شود .

وي با بيان اينكه نزديك به 80 درصد جرايم توسط خودروها و موتور سيكلت ها در كشور انجام مي شود ، اظهار داشت : پليس به منظور كاهش تصادفات، ضايعات ترافيكي وامنيتي طرح تحول سيستم راهنمايي و رانندگي را دنبال كرده است .

فرمانده نيروي انتظامي به تلاش 27 ماهه كارشناسان ناجا در امر تهيه پلاك هاي جديد خودرو اشاره و خاطر نشان كرد : اين پلاك ها بر اساس ضوابط خاص و با بكار گيري نرم افزارهاي پيشرفته تهيه شده است كه در مرحله دوم طرح تعويض پلاك بر روي خودروهاي توليدي جديد نصب مي شود .

سردار قاليباف با تاكيد بر اينكه مردم و خريداران خودرو اطلاعات لازم را جهت دريافت پلاك هاي جديد در اختيار كارخانجات بگذارند ، اظهار داشت : پلاك هاي نصب شده بر روي خودروهاي 206 ، سمند و بسياري از خودروهاي جديد ديگر از اين نوع مي باشد .