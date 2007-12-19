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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۲

"جوان " در بخش رقابتی کنسرت می دهد

"جوان " در بخش رقابتی کنسرت می دهد

کنسرت گروه موسیقی "جوان " در بخش رقابتی بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر در روزهای 4 و 5 دی ماه ساعت 18به ترتیب در فرهنگسرای هنر و تالار وحدت برگزار می شود.

سرپرست گروه موسیقی جوان با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کنسرت موسیقی "جوان " در دستگاه سه گاه و شور اجرا می شود و اعضای گروه قطعاتی از ساخته های خودم را اجرا می کند.

کیانی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد : مقدمه و تصنیف "صنم " در سه گاه ،"،"تصنیف سیل اشک "در آواز دشتی ،مقدمه و تصنیف نای و نی و رنگ به یاد بیرجند از ساخته های خودم است که در دستگاه شور و همچنین چهارمضراب سه گاه ساخته بهمن فریادرس نیز اجرا می شود.  

لازم به ذکر است مهدی سیادت سنتور ،قاسم رحیم زاده تار ،احمد شعاریان بم تار،مسعود عابدینی عود،حشمت الله رجب زاده آواز ،حسن مکانیکی نی، مرتضی صنایعی نی،  بهمن فریادرس کمانچه  و امید مصطفوی تنبک از جمله نوازندگان گروه موسیقی جوان هستند.

 

کد مطلب 607810

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