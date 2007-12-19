محکومیت اقدامات توسعه طلبانه اسرائیل در سازمان ملل/ نماینده ایران بر رفع اشغالگری در فلسطیـن تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سازمان ملل، مجمع عمومی این سازمان در جریان نشست عادی روز گذشته خود در نیویورک با تصویب 9 قطعنامه مرتبط با موضوع فلسطین ضمن اتخاذ تدابیری به منظور استمرار حمایت بین المللی از آوارگان فلسطینی، رژیم اشغالگر قدس را به دلیل تضییع حقوق مردم فلسطین، نقض معاهدات بین المللی مربوط به حمایت از شهروندان غیر نظامی در زمان جنگ و ایجاد شهرک های یهودی نشین در اراضی اشغالی فلسطین و جولان تقبیح نمود.



مجمع عمومی در 4 قطعنامه مربوط به وضعیت آوارگان فلسطینی موضوعاتی مانند کمک به این آوارگان، حمایت از افراد بی خانمان قربانی جنگ ژوئن 1967 میلادی و پس از آن، عملیات امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی و اموال و درآمد این آوارگان را مورد توجه قرار داد و در این زمینه ها اقداماتی را علیه رژیم اشغالگر قدس به تصویب رساند.



تمرکز کار مجمع عمومی در جلسه دیروز بر موضوع نقض حقوق و قوانین بین المللی توسط رژیم صهیونیستی قرار داشت که به تصویب 5 قطعنامه پیرامون رسیدگی به عملکرد کمیته ویژه تحقیق در مورد اقدامات ناقض حقوق بشر رژیم مزبور نسبت به فلسطینیان و سایر اعراب ساکن در مناطق اشغالی، اجرای کنوانسیون 1949 ژنو درباره حمایت از حقوق غیرنظامیان در زمان جنگ در ارتباط با مناطق اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی و سایر مناطق اشغالی عربی، ایجاد شهرک های یهودی نشین در شرق بین المقدس و جولان، توجه به وضعیت نقض حقوق بشر فلسطینیان ساکن در مناطق اشغالی فلسطین و نیز وضعیت مناطق اشغالی جولان متعلق به سوریه انجامید.



قطعنامه مربوط به رسیدگی به عملکرد کمیته ویژه تحقیق در مورد اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی با شناسایی مجدد رژیم مزبور به عنوان اشغالگر و ابراز تأسف در مورد سیاست ها و اقدامات ناقض حقوق بشر آن، خواسته سازمـان ملل متحـد از ایـن رژیم مبنی بر همکاری آن با کمیته ویژه را تکرار کرده است.



سازمان ملل متحد در این قطعنامه همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت بحرانی مناطق اشغالی فلسطین از سال 2000 میلادی به بعد به دلیل فعالیت های مربوط به اسکان یهودیان، احداث دیوار حائل و نیز افراط در توسل به زور علیه شهروندان غیر نظامی از جمله انجام اعدام هـای خـارج از رویـه قضایـی اعـلام می نماید.

نماینده ایران در این نشست طی سخنانی ضمن اعلام حق تحفظ خود نسبت به ارجاع به کنفرانس شکست خورده آناپولیس در برخی از این قطعنامه ها، از تصویب قطعنامه های حاوی محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد و در توضیح رأی موافق خود اظهار داشت که امروز رأی مثبت ما درهمراهی با اکثریت غالب اعضای سازمان ملل متحد، گامی در مسیر حمایت از اهداف و منافع بر حق مردم فلسطین شمرده می شود. در این مسیر اختلافات درونی فلسطینی ها از طریق گفتگوهای ملی قابل حصول بوده و هر گونه ارجاع به آنها در قطعنامه های مجمع عمومی در حقیقت مداخله در امور داخلی فلسطینی ها به حساب می آید.

نماینده ایران همچنین افزود: حمایت بین المللی از حقوق لاینفک فلسطینی ها که سال های متمادی است تحت ستم غاصبانه و اشغال بیگانه قرار دارند یک ضرورت بین المللی می باشد. حل مسئله فلسطین بدون احقاق کامل و بی قید و شرط حقوق لاینفک مردم فلسطین امکان پذیر نیست. متأسفانه ابتکارات گذشته برای حل این مسئله به دلیل عدم توجه به ریشه های اصلی بحران نتوانسته اند به حل آن منجر شوند و کنفرانس اخیر (در آناپولیس) نیز از این سرنوشت محتوم مستثنی نیست. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که صلح پایدار در فلسطیـن تنها از مسیر برقراری عدالت امکان پذیر است و این امر به معنی خاتمه بخشیدن به تبعیض، آزادی سرزمین های فلسطین، اعمال حق رأی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش و تأسیس دولت مردمی فلسطین به مرکزیت قدس شریف است.