توقیف بنز قاچاق میلیاردی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری گفت: عوامل دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس از حمل یک دستگاه سواری کاروان بنز مایباخ گذر موقت بدون اعتبار پلاک با یک دستگاه کامیونت خودروبر مطلع شد و توقیف خودروی یادشده را در دستور کار قرار داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی هنگام کنترل نامحسوس خودروهای عبوری در عوارضی اتوبان تبریز - زنجان، کامیونت خودروبر حامل خودرو کاروان بنز مایباخ گذر موقت را با علائم هشداردهنده و دستور ایست متوقف کردند.

بدری افزود: مأموران در بررسی اصالت خودرو متوجه نبودن اعتبار کارت خودرو و پلاک‌گذر موقت شدند و کامیونت حامل بنز به مقر انتظامی دلالت و خودرو بنز مکشوفه تحویل انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی زنجان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی خودروی مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این زمینه، پرونده قضائی تشکیل شده و اقدامات قانونی در حال پیگیری است.