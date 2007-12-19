بهترین عکس مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تاکاهاشی توپ بازی فینال بین عراق و عربستان را که به امضا تمام بازیکنان قهرمان عراقی رسیده و تنها سه نسخه از آن وجود دارد به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.

دراین مسابقه که بعد از جام ملت ها برگزار شد عکاسان بیش از 20 کشور که در چهار کشور مالزی، ویتنام، اندونزی و تایلند عکاسی کرده بودند شرکت کردند. طبق مقررات این مسابقه عکس ها می بایست دارای نشانه های خلاقیت و اصالت باشند و در نشریات به چاپ رسیده باشند.

کلر کنی تیپتون معاون دبیرکل و مدیر بخش بازاریابی و ارتباطات در این باره گفت : "استاندارد عکس های دریافتی بالا بود و هیئت داوری برای انتخاب، کار بسیار دشواری داشت. با این وجود عکس تاکاهاشی عکاس ژاپنی در این میان ممتاز بود و نظر داوران را به خود جلب کرد".

تاکاهاشی برنده مسابقه عکس جام ملت های آسیا 2007 هم گفت : " واقعا از بدست آوردن این عنوان خوشحالم. رسانه ها در جام ملت های آسیا 2007 نسبت به بقیه رقابت های مشابه وضعیت بهتری داشتند که این به کار بهتر ما کمک کرد . من با این جایزه انگیزه دوباره ای گرفتم".