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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

26 بازیکن به اردوی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران دعوت شدند

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اسامی 26 بازیکن را جهت حضور در اردوی تدارکاتی تیم زیر 14 سال کشورمان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران از تاریخ پنجم دیماه به مدت 9 روز در محل کمپ تیم های ملی فوتبال کشورمان برپا خواهد شد. اسامی 26 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان به شرح زیر است:

وحید نجفی، مسعود خانعلی زاده، امین قلی زاده، امیرعباس آینه چی، علیرضا مهین رنجبر و علی رحیمی (تهران)، حسن فتح الله زاده، رسول اجاقی، بهروز هاشمی، میلاد دهقان زاده، بهنام ایزدی، محمد رضا حسنی فر(آذربایجان شرقی)، علی فتحیان، آرمین ناصری نژاد و محمد هنری (فارس)، مازیار نشتایی و علی مقتدایی (مازندران)، علیرضا اکبری و حامد فیروز (گیلان)،مهدی کریمی و علی رجب زاده (اصفهان)، محمد علیزاده (اردبیل)، نوید شجاع اسدی (لرستان)، داود بهادری (قم)، آرام عباسی (کردستان) و عظیم افتخاری (بوشهر).

کد مطلب 607818

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