26 بازیکن به اردوی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران از تاریخ پنجم دیماه به مدت 9 روز در محل کمپ تیم های ملی فوتبال کشورمان برپا خواهد شد. اسامی 26 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان به شرح زیر است:

وحید نجفی، مسعود خانعلی زاده، امین قلی زاده، امیرعباس آینه چی، علیرضا مهین رنجبر و علی رحیمی (تهران)، حسن فتح الله زاده، رسول اجاقی، بهروز هاشمی، میلاد دهقان زاده، بهنام ایزدی، محمد رضا حسنی فر(آذربایجان شرقی)، علی فتحیان، آرمین ناصری نژاد و محمد هنری (فارس)، مازیار نشتایی و علی مقتدایی (مازندران)، علیرضا اکبری و حامد فیروز (گیلان)،مهدی کریمی و علی رجب زاده (اصفهان)، محمد علیزاده (اردبیل)، نوید شجاع اسدی (لرستان)، داود بهادری (قم)، آرام عباسی (کردستان) و عظیم افتخاری (بوشهر).