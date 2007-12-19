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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

تلاش خلیل زاد برای نفی حق ایران در غنی سازی

زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در سازمان ملل در تضاد با حق طبیعی و قانونی ایران برای داشتن چرخه سوخت اعلام کرد که ارسال سوخت هسته ای به ایران این کشور را از ادامه غنی سازی بی نیاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، خلیل زاد روز گذشته با وجود اختلافات شدید در 1+5 مدعی شد که معاونین وزرای خارجه این گروه توافق کرده اند که پیش نویس تحریم های جدید بر ضد ایران طی چند روز آینده به نمایندگان در شورای امنیت ارائه شود.

وی خاطر نشان کرد که عرضه سوخت هسته ای روسی به نیروگاه اتمی بوشهر نقض تحریمها نیست و بالعکس به ایران نشان می دهد که ضرورتی برای غنی سازی اورانیوم وجود ندارد.

وی افزود: در صورتی که ایران به قطعنامه های شورای امنیت عمل کند، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز آماده تحویل سوخت هسته ای به ایران هستند.

کد مطلب 607819

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