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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۳

آسمان تهران فردا ابری همراه با بارش باران و برف است

آسمان تهران فردا ابری همراه با بارش باران و برف است

سازمان هواشناسی آسمان استان تهران را فردا ابری همراه با بارش باران و برف در اواخر وقت نیز با کاهش ابر و کمینه و بیشینه( 3- و 3 ) درجه سانتی گراد پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان تهران ابری همراه با بارش باران و برف در اواخر وقت کاهش ابر با کمینه و بیشینه 3- و 3 پیش بینی شده است. 

آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، ایلام ، مرکزی، کردستان و کرمانشاه نیمه ابری بتدریج با کاهش ابر، استان های خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی، سمنان و گلستان نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران همراه خواهد بود.

استانهای قزوین، قم وهمدان نیز نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف بتدریج کاهش ابر و یزد نیمه ابری با احتمال بارش باران در اواخر وقت همراه با کاهش ابر پیش ینی می شود..

آسمان استانهای سیستان و بلوچستان ، فارس ، کهکلویه ، هرمزگان و خوزستان نیز صاف تا قسمتی ابری می باشد همچنین برای بوشهر آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی شده است.

استان زنجان نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف بتدریج کاهش ابر، گیلان نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف در بعداز ظهر همراه با کاهش ابر، مازندران نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف در اواخر وقت کاهش ابر ، اصفهان نیمه ابری در ارتفاعات بارش باران و برف و همچنین کرمان نیز صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری پیش بینی شده است.

کد مطلب 607820

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