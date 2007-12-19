  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۰

نخست وزیر لهستان به طور سر زده وارد بغداد شد

نخست وزیر لهستان لحظاتی پیش در دیداری سر زده از عراق وارد بغداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع لهستان عصرچهارشنبه اعلام کرد: "دونالد توسک" لحظاتی پیش برای انجام دیداری سر زده از عراق و دیدار با حدود 900 سرباز لهستانی در این کشور وارد بغداد شد.

نخست وزیر لهستان که در این سفر با وزیر دفاع این کشور همراهی می شود، به مناسبت سال نو میلادی با سربازان لهستانی دیدار و سال نو را به آنان تبریک خواهد گفت.

مقامات لهستانی از برنامه ریزی دیدارهای توسک با مقامات بلندپایه عراق سخنی به میان نیاوردند.

دولت جدید لهستان قصد دارد تا 31 اکتبر سال 2008 میلادی نیروهای خود را از عراق خارج کند.

