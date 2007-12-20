گزارش هیئت تحقیق و تفحص از گمرک تا دو ماه و نیم آینده به صحن می رود

سید کاظم دلخوش در گفتگو با مهر در خصوص ادامه کار تحقیق و تفحص از گمرکات کشور، گفت: هم اکنون در ماه هشتم کار تحقیق و تفحص گمرک قرار داریم که در مورد وضعیت اداری، پژوهشی، حمل بار و کالا توسط مسافر در حال انجام تحقیقات و شناخت نقاط قوت و ضعف هستیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از گمرکات کشور اظهار داشت: همچنین در حال بررسی امکانات گمرک، نقایص و شکایتها از بخشنامه های گمرک هستیم که امیدواریم تا دو ماه و نیم دیگر بتوانیم گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه نمائیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه همکاری گمرک در بخشهای مربوط به پژوهش و امور اداری خوب است و همچنین اگر شکایتی نیز از گمرک مطرح شود، بدون انجام کار مشترک، فقط از طریق هیئت پیگیری می کنیم.

دلخوش همچنین به نامه اعتراض آمیزی که قبلا در خصوص عدم همکاری مطلوب گمرک نوشته بود، اشاره کرد و بیان داشت: در آن مقطع برنامه های دیدار با رئیس کل گمرک خیلی کند صورت می گرفت و همچنین در انجام مکاتبات نیز کار سرعت لازم را نداشت که خوشبختانه از آن به بعد، همکاریها در سطح مطلوبی قرار گرفته است.