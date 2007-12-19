همکاری داوران جدید با جشنواره موسیقی

به گزارش خبرنگارمهر، برخی داوران از جمله داریوش پیرنیاکان از داوری بخش موسیقی سنتی و تلفیقی بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر کناره گرفت .

داریوش پیرنیاکان دلیل انصراف خود را وقت گیر بودن داوری بخش موسیقی سنتی تلفیقی عنوان کرد وگفت : حضور در صحنه و دیدن اجراهای زنده از ارکان اصلی کار داوری است و من به دلیل گرفتاری های شخصی نمی توانم وقت بگذارم و تمام اجراها را ببینم و از سوی دیگر برای دیدن تمام اجراها باید از ساعت 5 عصر تا 11 شب در سالن بنشینم و این از توان من خارج است .

محمد سریر درباره چگونگی داوری این بخش گفت : انتخاب های اولیه توسط هیئت داروان بخش موسیقی سنتی و تلفیقی جشنواره موسیقی فجر انجام شده است اما به منظور ایجاد تعدد و تنوع آرا تصمیم گرفتیم از هنرمندان دیگر هم دعوت کنیم که مجموع آثار این بخش را ببینند و پس آن به یک جمع بندی کلی درخصوص بهترین های جشنواره دست یابیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در واقع این تصور ایجاد شده که همین چند نفر مجموع آثار در بخش سنتی را در هر جشنواره ای بررسی می کنند و برای اینکه این تصور از بین برود تصمیم گرفتیم هنرمندان دیگری را درامر داوری شریک کنیم.

هنوز اسامی داوران جدید جشنواره به صورت رسمی اعلام نشده است اما گفته می شود کیوان ساکت،هادی منتظری،دلنوازی وبرخی از اعضای کامکارها از جمله نامزدهای بخش داوری هستند.