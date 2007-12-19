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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۶

علی کاظمی در گفتگو با مهر:

طلب ورزشگاه آزادی ارتباطی به سازمان لیگ ندارد/ برای نیم فصل دوم محدویت زمانی داریم

طلب ورزشگاه آزادی ارتباطی به سازمان لیگ ندارد/ برای نیم فصل دوم محدویت زمانی داریم

دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر تاکید کرد: این سازمان هیچ گونه قراردادی با ورزشگاه آزادی ندارد و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند که باید نسبت به بدهی های قبلی خود اقدام کنند.

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب پیرامون بدهی 630 میلیون تومانی سازمان لیگ به ورزشگاه آزادی اظهار داشت: این سازمان به دلیل اینکه هیچ گونه قراردادی با ورزشگاه آزادی ندارد، طبیعی است که طرف قرارداد ورزشگاه آزادی نیست و این بدهی به سازمان لیگ مربوط نمی شود.

وی تصریح کرد: طبق آیین نامه سازمان لیگ، ورزشگاه آزادی در اجاره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است و بدهی مذکور ناشی از بدهی های معوقه و خسارت هایی است که از ناحیه کمیته انضباطی برای این دو باشگاه صادر شده است و به سازمان لیگ هیچ گونه ارتباطی پیدا نمی کند.

دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر با بیان اینکه این سازمان منبع درآمدی مشخصی ندارد و نمی تواند چنین بدهی را پرداخت کند اظهار داشت: سازمان لیگ از طریق دریافت 5 درصد درآمد بلیط فروشی و قرارداد بازیکنان درآمدزایی دارد و توان آن را ندارد که چنین بدهی را پرداخت کند.

وی اظهار داشت: به اعتقاد من برگزاری یک نشست مشترک با حضور مسئولان استادیوم آزادی و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و سازمان لیگ می تواند مشکل به وجود آمده را حل کند و اقداماتی قهری در این زمینه مشکلی را حل نمی کند.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زمان نیم فصل مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: مسابقات روز دهم دی ماه به پایان می رسد و باشگاه هایی که در لیست آنها جای خالی وجود داشته باشد می توانند از روز یازدهم دی ماه به مدت دو هفته تا 24 دی ماه در زمینه نقل و انتقال بازیکنان اقدام کند.

وی با بیان اینکه نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر پس از روزهای عاشورا- تاسوعای حسینی و روزهای عزاداری ماه محرم برگزار خواهد شد اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، نیم فصل دوم از اول بهمن ماه آغاز می شود و تلاش داریم تا با توجه به محدودیت زمانی که برای پایان مسابقات روبرو هستیم و همچنین برگزاری بازی های تیم ملی و دو باشگاه سایپا و سپاهان، مسابقات را با کمترین وقفه برگزار کنیم تا این مسابقات حداکثر تا خردادماه به پایان برسد.

کد مطلب 607835

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