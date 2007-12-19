طلب ورزشگاه آزادی ارتباطی به سازمان لیگ ندارد/ برای نیم فصل دوم محدویت زمانی داریم

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب پیرامون بدهی 630 میلیون تومانی سازمان لیگ به ورزشگاه آزادی اظهار داشت: این سازمان به دلیل اینکه هیچ گونه قراردادی با ورزشگاه آزادی ندارد، طبیعی است که طرف قرارداد ورزشگاه آزادی نیست و این بدهی به سازمان لیگ مربوط نمی شود.

وی تصریح کرد: طبق آیین نامه سازمان لیگ، ورزشگاه آزادی در اجاره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است و بدهی مذکور ناشی از بدهی های معوقه و خسارت هایی است که از ناحیه کمیته انضباطی برای این دو باشگاه صادر شده است و به سازمان لیگ هیچ گونه ارتباطی پیدا نمی کند.

دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر با بیان اینکه این سازمان منبع درآمدی مشخصی ندارد و نمی تواند چنین بدهی را پرداخت کند اظهار داشت: سازمان لیگ از طریق دریافت 5 درصد درآمد بلیط فروشی و قرارداد بازیکنان درآمدزایی دارد و توان آن را ندارد که چنین بدهی را پرداخت کند.

وی اظهار داشت: به اعتقاد من برگزاری یک نشست مشترک با حضور مسئولان استادیوم آزادی و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و سازمان لیگ می تواند مشکل به وجود آمده را حل کند و اقداماتی قهری در این زمینه مشکلی را حل نمی کند.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زمان نیم فصل مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: مسابقات روز دهم دی ماه به پایان می رسد و باشگاه هایی که در لیست آنها جای خالی وجود داشته باشد می توانند از روز یازدهم دی ماه به مدت دو هفته تا 24 دی ماه در زمینه نقل و انتقال بازیکنان اقدام کند.

وی با بیان اینکه نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر پس از روزهای عاشورا- تاسوعای حسینی و روزهای عزاداری ماه محرم برگزار خواهد شد اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، نیم فصل دوم از اول بهمن ماه آغاز می شود و تلاش داریم تا با توجه به محدودیت زمانی که برای پایان مسابقات روبرو هستیم و همچنین برگزاری بازی های تیم ملی و دو باشگاه سایپا و سپاهان، مسابقات را با کمترین وقفه برگزار کنیم تا این مسابقات حداکثر تا خردادماه به پایان برسد.