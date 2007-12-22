خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : این کتاب حاصل پژوهشی است که به مدت سه سال در پژوهشکده نظام های اسلامی گروه علمی فقه و حقوق پیگیری شده و در سه بخش اصلی : مفاهیم، تحولات و ماهیت مالکیت فکری، مبانی فلسفی – حقوقی مالکیت فکری، مبانی فقهی مالکیت فکری تنظیم شده است.

بخش اول کتاب تعریف حقوقی مالکیت فکری و تعاریف ناظر بر احکام این موضوع را مطرح می کند. زمینه و خاستگاه پیدایش مالکیت فکری، عناصر رابطه ملکیت مقایسه موضوع ملکیت و موضوع حق از مباحثی است که در این بخش آمده است.

در بخش دوم کتاب مبانی حقوق طبیعی مالکیت فکری، کاربرد نظریه کار در امور فکری و نقد آن، مبنای اقتصادی مالکیت فکری، زیرساختهای اصالت منفعت، تحلیل مالکیت در نظریه «مالکیت؛ عینیت شخصیت» و آثار مبنای شخصیت در نظام مالکیت فکری آمده است.

همچنین مبانی اخلاقی و قواعد و عناوین اخلاقی مالکیت فکری، نقد قرارداد اجتماعی به عنوان مبنای مالکیت فکری، قرارداد خصوصی، امکان تکثرگرایی در نظام مالکیت فکری از دیگر مباحث بخش دوم این کتاب است.

بخش سوم کتاب مبانی مالکیت فکری به مبانی فقهی این موضوع اختصاص دارد. در فصلی با عنوان روش شناسی و جایگاه مالکیت فکری در ساختار حقوق اسلامی، روش استدلال در این موضوع موردتوجه قرار گرفته و پس از آن با توجه به ساختار حقوق اسلامی، جایگاه مالکیت فکری به لحاظ موضوع، شناخته شده و موانع اعتبار آن بررسی می شود.

در ادامه بخش سوم در فصلی با عنوان مشروعیت مالکیت فکری در نظریه منطقه فراغ، ادله ای تحلیل شده که از طریق آنها می توان مشروعیت فکری را اثبات کرد.

دکتر حکمت نیا در بخشی از مقدمه این کتاب می نویسد : «عمده ترین تحول در سالیان اخیر این است که پذیرش مالکیت فکری و حمایت از آن، عنصر جدایی ناپذیر عضویت در سازمان تجارت جهانی شده است. یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری و توسعه مفاهیم و مصادیق مالکیت فکری، مبانی نظری آن است، به طوری که بدون شناخت زیر ساختهای بنیادی نظامهای مالکیت فکری، هر تلاشی برای فهم قواعد و درک روابط منطقی آن ناقص خواهد بود و درک روح کلی قواعد و مقررات به شناخت مبانی بستگی دارد.»