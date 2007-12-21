585 کارفرمای استفاده کننده از کارگر خارجی به مراجع قضایی معرفی شدند

محمد تقی حاج قاسمی در گفتگو با مهر از معرفی 585 کارفرمای متخلف در استان تهران به مراجع قضایی خبر داد و گفت: بر اساس آمار آبان ماه سال جاری و در ادامه طرح برخورد با کارفرمایان و پیمانکاران متخلف استفاده کننده از کارگر خارجی، این تعداد کارفرما به مراجع قضایی معرفی شده اند.

رئیس سازمان کار استان تهران اظهار داشت: با ادامه کار برخورد با کارفرمایان متخلف استفاده کننده از کارگر خارجی، کارفرمایان و پیمانکاران متخلف به ازاء اشتغال هر نیروی کار خارجی به جای نیروی کار ایرانی در روز معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می شوند که این مبلغ 30 هزار و 500 تومان است.

وی تصریح کرد: در صورت تکرار استفاده از کارگر خارجی میزان جریمه یاد شده به دو برابر در روز یعنی معادل 61 هزار تومان افزایش می یابد که در صورت عدم تمکین و تکرار تخلف بر اساس ماده 181 قانون کار پرونده به مراجع قضائی ارسال می شود.

حاج قاسمی از مجازات حبس برای کارفرمایان متخلف از 91 تا 180 روز خبر داد و ابراز داشت: البته دولت به کارفرمایان در 3 گروه شغلی کارهای ساختمانی، کوره پز خانه ها و کارهای کشاورزی اجازه استفاده از کارگر خارجی را می دهد ولی کارگران خارجی در این مورد باید دارای پروانه کار و مدرک اقامت قانونی باشند.

رئیس سازمان کار استان تهران از انجام 323 مورد بازرسی در آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در ادامه 583 از کارگران غیر مجاز خارجی نیز مورد شناسایی و 181 کارفرمای متخلف نیز مورد جریمه اولیه استفاده از کارگر خارجی قرار گرفتند.

وی همچنین از 32 مورد جایگزینی نیروهای ایرانی به جای کارگر غیر مجاز خارجی در آبان ماه سخن گفت و افزود: مبلغ کل جریمه های ابلاغ شده به کارفرمایان متخلف در آبان ماه سال جاری رقمی معادل 2 میلیارد و 278 میلیون و 766 هزار ریال بوده که از این مبلغ تا کنون 394 میلیون و 544 هزار و 900 ریال از سوی آنان پرداخت شده است.

حاج قاسمی تصریح کرد: همچنین 585 کارفرمای متخلفی که جریمه یادشده را پرداخت نکردند به مراجع قضایی معرفی شدند.