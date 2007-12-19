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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

تمدید مسابقه فضاسازی سوره‌های قرآن تا پایان آذر

مهلت شرکت در دومین دوره فضاسازی سوره‌های قرآن کریم که به همت جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود، تا پایان آذرماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با محوریت سوره مبارکه فجر و در زمینه‌های پوستر، لوگو، تصویرسازی، نقاشی، هنر مفهومی، حجم، نقش برجسته و عکس برگزار می‌شود. پیش از این آخرین مهلت ارسال آثار تا 20 آذرماه بود که تا پایان آذر تمدید شد.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند آثارشان را به تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، شماره 97، واحد پژوهش سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به www.gallery.quranic.s-c.ir مراجعه کنند یا با شماره 66485663 تماس بگیرند.

کد مطلب 607855

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