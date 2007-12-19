به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با محوریت سوره مبارکه فجر و در زمینههای پوستر، لوگو، تصویرسازی، نقاشی، هنر مفهومی، حجم، نقش برجسته و عکس برگزار میشود. پیش از این آخرین مهلت ارسال آثار تا 20 آذرماه بود که تا پایان آذر تمدید شد.
علاقمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند آثارشان را به تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، شماره 97، واحد پژوهش سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به www.gallery.quranic.s-c.ir مراجعه کنند یا با شماره 66485663 تماس بگیرند.
نظر شما