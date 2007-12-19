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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۳

خشونت ها در عراق 51 کشته و زخمی برجا گذاشت

خشونت ها در عراق 51 کشته و زخمی برجا گذاشت

خشونت ها و حملات جداگانه در مناطق مختلف عراق در 24 اخیر دستکم 51 کشته و زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، سخنگوی طرح امنیتی "اعمال حاکمیت قانون" امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق یک فرد مسلح را کشته، 15 فرد مظنون را بازداشت و 10 بمب را در مناطق مختلف شهر بغداد در 24 ساعت اخیر خنثی کردند.

یک منبع امنیتی مسئول در پلیس شهر کرکوک نیز گفت که نیروهای امنیتی امروز هشت فرد مظنون را در جریان عملیاتی در نزدیک این شهر بازداشت کردند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گفت که در حمله انتحاری سه شنبه شب در مرکز ناحیه العباره از توابع شهر بعقوبه 22 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع امنیتی عراق از کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن سه نفر دیگر در انفجار بمب در منطقه البلدیات درشرق بغداد خبر داد.

در همین حال، یک منبع وزارت کشور عراق گفت که افراد مسلح محمد عبد الحسین رئیس دانشکده "المامون الجامعه" را در محله القادسیه در غرب بغداد به قتل رساندند.

کد مطلب 607896

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