سوئد در کشورهای بلاروس، سودان و افغانستان سفارت باز می کند

دولت سوئد قصد دارد در سال 2008 میلادی در کشورهای سودان، بلاروس و افغانستان برای بالا بردن کمک های بشردوستانه و اقتصادی در این سه کشور سفارتخانه باز کند.