سوئد در کشورهای بلاروس، سودان و افغانستان سفارت باز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه سوئد روز چهارشنبه در بیانیه ای نوشت: سفارتخانه سوئد در کابل در اوائل سال 2008 گشایش خواهد یافت.
بیانیه افزود: سوئد با داشتن سفیر در محل، می تواند تحولات سیاسی در افغانستان را دنبال کند و بویژه در فعالیت های همکاری بین المللی حضور یابد.
کشورهای اسکاندیناوی قصد دارند نقش خود را در نیروی پاسدار صلح در افغانستان (ایساف) تحت فرماندهی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) افزایش دهند.
وزارت خارجه سوئد نوشت: سفارت سوئد در خارطوم نیز در اوائل سال 2008 گشایش می یابد و سفارتخانه در بلاروس در نیمه دوم سال آینده گشایش خواهد یافت.
سوئد اولین کمک کننده به بلاروس در میان کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود.
نظر شما