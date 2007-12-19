فدراسیونهای ورزشی با بحران مالی روبرو هستند

به گزارش خبرنگارمهر، در ابتدای این نشست که صبح امروز برگزار شد علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک از آغاز به کار یک گروه فیلمبرداری سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور ضبط و ثبت فعالیت های ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک تا زمان آغاز این رقابتها خبر داد.



سپس دکتر واعظ موسوی ریاست کمیته روانشناسی ضمن ارائه گزارش بازدید از اردوی تیم ملی بوکس کشورمان آغاز اجرای برنامه های روانشناسی را برای ملی پوشان بوکس کشورمان را اعلام کرد.

وی همچنین از تحت پوشش قرارگرفتن کلیه ملی پوشانی که سهمیه المپیک پکن را کسب کرده اند خبر داد و تأکید کرد: این افراد به شکل مستمر و دائم تحت نظارت های روانشناختی ، استرس ها و مهارتهای زندگی قرار می گیرند.

در ادامه این نشست علی کفاشیان طی سخنانی با اشاره به بازدید از اردوی تیم ملی بوکس کشورمان، ضعف رشته ورزشی بوکس را ضعف دانش مربیگری دانست و از تلاش درجهت استخدام مربی روسی برای این تیم خبر داد.



درادامه مختارزاده رئیس کمیته مالی ستاد تدارکاتی بازیهای آسیائی و المپیک گزارش مالی ستاد را ارائه کرد و از کمبود وبحران مالی درفدراسیون های مختلف مانند کشتی، جودو، بسکتبال، قایقرانی و وزنه برداری برای انجام برنامه های تدارکاتی آنها خبر داد.

محمد ملامحمد مسئول کمیته فرهنگی ستاد تدارکاتی سخنران بعدی این جلسه بود که از نشست با مسئولان فرهنگی فدراسیونها، ابلاغ بودجه فرهنگی، نشست مشترک با کمیته ملی پارالمپیک و برگزاری جشن غدیر به عنوان تازه ترین فعالیت های این کمیته یاد کرد و اظهار امیدواری کرد که در 3 ماهه پایانی سال 1386 رشد چشمگیری درفعالیتهای فرهنگی فدراسیونها ایجاد شود .



سپس زادمهر دبیرکمیته ناظران گزارشی از عملکرد 37 ناظر مرد و 15 ناظر زن را ارائه کرد .

در ادامه اصغر رحیمی دبیرستاد تدارکاتی و مسئول کمیته مربیان نیز آماری از حق الزحمه مربیان داخلی و خارجی تحت پوشش کمیته ملی المپیک را بیان کرد و بالاترین دستمزد مربیان خارجی را به گائیچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان به مبلغ 27750 دلار و بالاترین دستمزد مربیان داخلی را یک میلیون و پانصد هزارتومان مربوط به رشته های وزنه برداری و تکواندو دانست.



وی کم ترین دستمزد مربیان خارجی را به مبلغ 500 دلار در رشته بدمینتون و کم ترین حقوق مربیان داخلی را به مبلغ صد هزار تومان در دوومیدانی اعلام کرد.



سپس علی رغبتی مسئول کمیته نظارت ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک، نحوه همکاری دربخش نظارت و ارزیابی کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی را مطرح کرد که در این رابطه علی کفاشیان از نارضایتی برخی از فدراسیونها از ارزیابی های انجام شده انتقاد داد و خواستار آن شد که ارزیابی های بعدی ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک دقیق تر و با همکاری خود فدراسیونها تهیه و ارائه شود.



ابوالحسن مهدوی دبیر ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک نیز در این جلسه خواستار پرداخت حق الزحمه ورزشکارانی که سهمیه المپیک را کسب کرده اند بصورت دائمی و درطی سال شد و پرداخت حق الزحمه به این افراد را فقط در روزهای حضور در اردو کافی ندانست.

اعضا ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی والمپیک روز پنج شنبه 29 آذرماه ساعت 10 صبح ازاردوی تدارکاتی تیم ملی شمشیربازی کشورمان بازدید خواهند کرد .