مدال نقره و برنز دسته 105 کیلوگرم برای نمایندگان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از رقابتهای وزنه برداری جام باشگاه های آسیا در رده سنی بزرگسالان دقایقی پیش وزنه برداران دسته 105 کیلوگرم در سالن شهر ورزش (sport city) شهر دمشق سوریه به مصاف هم رفتند که طی آن احمد جوقیلی از سوریه با مجموع 381 کیلوگرم قهرمان شد و محسن بیرانوند و جواد نادری ازتیم مناطق نفت خیز جنوب نیز به ترتیب عناوین نایب قهرمانی و سومی را از آن خود کردند.

بنابراین گزارش،نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

دسته 105 کیلوگرم :

1- احمد جوقیلی یکضرب :166 کیلوگرم ، دوضرب: 215 کیلوگرم ، مجموع : 381 کیلوگرم

2- محسن بیرانوند از باشگاه مناطق نفت خیز جنوب، یکضرب :172 کیلوگرم ، دوضرب: 208کیلوگرم ، مجموع : 380 کیلوگرم

3- جواد نادری ازباشگاه مناطق نفت خیز جنوب، یکضرب :150 کیلوگرم ، دوضرب: 183کیلوگرم ، مجموع : 333 کیلوگرم

وزنه برداران دسته فوق سنگین(105+) رقابت خود را از ساعت 18.30 به وقت تهران آغاز می کنند تا تکلیف باشگاه قهرمان این دوره از پیکارها مشخص شود.