70 هزار تماس تلفنی با مرکز ملی پاسخگویی دینی حوزه علمیه قم

مدیر بخش پاسخگویی تلفنی مرکز ملی پاسخگویی دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : کارشناسان این مرکز در آبان ماه با فعالیت روزانه 6 ساعت به بیش از 70 هزار تماس پاسخ گفته اند که نشانگر رشد چشم گیر مردم از این مرکز بوده است.

حجت الاسلام مخدوم افزود: مقایسه این عدد با آمار ماه مبارک رمضان که با 10 ساعت فعالیت به بیش از یک صد هزار تماس پاسخ داده شده بود به خوبی استقبال عمومی را نمایان می کند. این مرکز هم اکنون با تمامی توان در حال پاسخگویی بوده و پیش بینی می شود در صورت افزایش ظرفیتهای پاسخگویان مرکز، استقبال عمومی نیز افزایش یابد.