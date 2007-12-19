نشست کمیته انتقالی در سازمان تربیت بدنی/ انتخابات 19 دی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در محل دفتر معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برگزار شد، محسن صفایی فراهانی، حسن غفاری ، علی رغبتی ، کیومرث هاشمی و مهدی خبیری حضور داشتند و به بحث و گفتگو در مورد برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و انتخاب سرمربی و مدیر تیم های ملی فوتبال پرداختند.

براساس یکی از تصمیمات اعضای کمیته انتقالی، انتخابات فدراسیون فوتبال برای مشخص شدن رئیس این فدراسیون ساعت 9 صبح روز 19 دیماه در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد. این تاریخ قطعی شده و قرار است طی نامه ای این تاریخ به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام شود.

اعضای کمیته انتقالی پس از پایان نشست خود در دیداری فوق العاده با محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار و در خصوص اتفاقات اخیر پیرامون برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال به طور صریح و شفاف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ضمن اینکه حشمت مهاجرانی نیز به عنوان مدیر تیم های فوتبال ایران انتخاب شد.