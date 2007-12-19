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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۲۸

نشست فوق العاده با علی آبادی؛

نشست کمیته انتقالی در سازمان تربیت بدنی/ انتخابات 19 دی برگزار می شود

نشست کمیته انتقالی در سازمان تربیت بدنی/ انتخابات 19 دی برگزار می شود

در شرایطی که اعلام شده بود نشست کمیته انتقالی لغو شده است، اعضای این کمیته شامگاه امروز در نشستی فوق العاده در دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی تشکیل جلسه دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در محل دفتر معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برگزار شد، محسن صفایی فراهانی، حسن غفاری ، علی رغبتی ، کیومرث هاشمی و مهدی خبیری حضور داشتند و به بحث و گفتگو در مورد برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و انتخاب سرمربی و مدیر تیم های ملی فوتبال پرداختند.

براساس یکی از تصمیمات اعضای کمیته انتقالی، انتخابات فدراسیون فوتبال برای مشخص شدن رئیس این فدراسیون ساعت 9 صبح روز 19 دیماه در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد. این تاریخ قطعی شده و قرار است طی نامه ای این تاریخ به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام شود.

اعضای کمیته انتقالی پس از پایان نشست خود در دیداری فوق العاده با محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار و در خصوص اتفاقات اخیر پیرامون برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال به طور صریح و شفاف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ضمن اینکه حشمت مهاجرانی نیز به عنوان مدیر تیم های فوتبال ایران انتخاب شد.

کد مطلب 607932

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