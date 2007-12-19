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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۱۴

باحضور مقامات کشوری و لشگری؛

مراسم بزرگداشت شهید احمد کاظمی و شهدای عرفه برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهید احمد کاظمی و شهدای عرفه برگزار شد

مراسم بزرگداشت سرلشگر شهید احمد کاظمی فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان شهید سپاه عصر امروز در تالار بزرگ کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مصطفی پور محمدی وزیر کشور، محمد باقر قالیباف شهردار تهران ، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور ، سرلشگر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب ، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سردار حجازی رئیس ستاد مشترک سپاه، سردار ذوالقدر معاون ستاد کل نیروهای مسلح، مهدی هاشمی معاون وزیر کشور و جمعی از مقامات کشوری و لشگری  و خانواده های معظم شهدای عرفه حضور داشتند.

همچنین مراسم بزرگداشت دیگری برای این شهدا فردا پنجشنبه 29 آذر همزمان با روز عرفه از ساعت 14 تا 17 از سوی سپاه در حسینیه فاطمه زهرا(س) نیروی هوایی سپاه برگزار می شود.

گفتنی است، 19 دی ماه سال 84 همزمان با روز عرفه ‬ یک فروند هواپیمای نظامی از نوع فالکون که حامل فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود در حوالی روستای آیدین‌لو در ‪ 12 ‬کیلومتری غرب شهر ارومیه سقوط کرد که در این حادثه سردار احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه، سعید مهتدی فرمانده لشکر ‪ 27 ‬رسول‌الله(ص)، سعید سلیمانی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، حنیف مسئول اطلاعات نیروی زمینی ، یزدانی فرمانده یگان توپخانه ، آذین پور و اسدی از اعضای دفتر فرماندهی نیروی زمینی، رشادی معاون نیروی زمینی‌و کربندی خلبان هواپیما، الهام‌نژاد و بصیری از مسئولان سپاه پاسداران شهید شدند.



اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

 

 

 

کد مطلب 607943

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