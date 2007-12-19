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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۲۱:۲۰

پوتین آمریکا را به تفرقه افکنی در اوکراین متهم ساخت

پوتین آمریکا را به تفرقه افکنی در اوکراین متهم ساخت

"ولادیمیر پوتین" رییس جمهور روسیه معتقد است که گناه تقسیم اوکراین به دو بخش "طرفدار غرب" و "طرفدار روسیه" بر عهده آمریکاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوتین طی مصاحبه ای با مجله آمریکایی "تایم" که امروز چهارشنبه او را به عنوان چهره برتر سال 2007 انتخاب نمود، گفت: من معتقدم که گناه تقسیم اوکراین به دو بخش "طرفدار غرب" و "طرفدار روسیه" بر عهده آمریکاست.

 وی گفت: معلوم نیست چرا آمریکا از آن بخشی از سیاستمداران اوکراینی که به اصطلاح "انقلابیون نارنجی" نامیده می شوند حمایت می کند.

به گزارش ریانووستی، رئیس جمهور روسیه معتقد است که چنین تقسیم بندی صحیح نیست. سیاسمتداری که ادعای شهرت و محبوبیت در کشور خود را دارد باید منافع ملی کشورش را تامین و به معنای خوب آن ملی گرا باشد.

پوتین گفت: حقیقت هم همین است؛ آنها نه طرفدار آمریکا، نه طرفدار روسیه و نه طرفدار اروپا بلکه طرفدار اوکراین هستند.

به گفته پوتین آمریکا نه تنها مبتکر چنین نفاقی در اوکراین بوده، بلکه برخی از سیاستمداران را نیز در فعالیت های مغایر قانون اساسی حمایت می کند که این امر باعث عدم اعتماد مردم به برخی از نیروهای سیاسی اوکراین شده است.

کد مطلب 607955

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