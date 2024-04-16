انجام بیش از ۵۰۰ هزار خدمت آزمایشگاهی در مراکز ملکی و غیر ملکی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس جراحی علمداری گفت: خدمات مجموعه کارکنان و پزشکان شاغل در آزمایشگاه‌های استان زنجان بسیار گرانقدر و ارزشمند است چرا که نقش بسیار مهمی در سلامت آحاد جامعه به ویژه بیماران دارد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۹۴ هزار ۶۴۸ بار برای دریافت خدمات آزمایشگاهی به مراکز طرف قرارداد مراجعه کرده‌اند که سهم سازمان تأمین اجتماعی برای پوشش هزینه‌ها بیش از ۳۵۶ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد مراجعه و بیش از ۷۲ درصد رشد هزینه داشته است.

جراحی با تاکید بر اهمیت دقت در نتایج آزمایش‌ها در بهبود روند بیماران گفت: در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز مثل آزمایشگاه‌های مراکز طرف قرارداد روند خدمت پایش و دقت درخدمات آزمایشگاهی به طور مستمر رصد می‌شود چرا که این نکته حساسیت بسیار بالایی در خدمات تشخیصی در آزمایشگاه‌ها دارد.

وی بیان کرد: در مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان زنجان در سال گذشته بیش از ۱۱۲ هزار بار مراجعه خدمات آزمایشگاهی ارائه شده است که نسبت به سال گذشته ۸ درصد رشد مراجعه، شاهد هستیم.