تله کنفرانس 1+5 درباره ایران/ اعتراف آمریکا به ادامه اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"تام کیسی"، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیشب خبر داد مقامهای ارشد شش کشور آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان، پنجشنبه شب یک کنفرانس تلفنی برگزار خواهند کرد تا مذاکراتشان را درباره قطعنامه سوم تحریمهای ایران در شورای امنیت ادامه دهند.

قرار بود این کنفرانس سه شنبه شب برگزار شود که به دلیل مسائل فنی لغو شد.

با وجود این، کیسی اذعان کرد که احتمال توافق شش کشورفوق درباره مفاد نهایی قطعنامه بعید است.

معاونان وزیران امور خارجه شش کشور سه شنبه 20 آذر نیز در تله کنفرانسی شرکت کردند، اما به دلیل مخالفت چین و روسیه نتوانستند درباره مفاد نهایی قطعنامه به توافق برسند.

تلاشهای آمریکا برای به تصویب رساندن قطعنامه سوم تحریمها علیه ایران در شورای امنیت در حالی انجام می شود که اخیراً 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کردند فعالیتهای هسته ای ایران از سال 2003 تا کنون کاملاً صلح آمیز و غیرنظامی بوده است.