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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۸:۴۴

هفته گذشته صورت گرفت

سفر مخفيانه رئيس سازمان جاسوسي آمريكا سيا به خاورميانه

مسئولان آمريكايي خبر دادند : جرج تنت رئيس سازمان سيا هفته گذشته به طور مخفيانه به خاورميانه سفر كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز تعدادي از مسئولان آمريكايي اعلام كردند جرج تنت رئيس سيا سازمان جاسوسي آمريكا هفته گذشته مخفيانه به خاورميانه و جنوب شرق آسيا سفر كرد.
وي درطول اين سفر،  يك روز را در اسلام آباد پايتخت پاكستان گذراند و با مسئولين اين كشور ديدار كرد . اين مسئولين از محتواي اين مذاكرات چيزي نگفتند.  اين سفر براي بحث در مورد موضوعاتي چون انتقال انرژي هسته اي از  پاكستان  به علاوه مسئله تعقيب آقاي اسامه بن لادن  رئيس سازمان القاعده در مناطق مرزي پاكستان و افغانستان است. اين مسئولان از كشورهاي ديگري كه تنت احتمالا به آنها سفر كرده و يا خواهد كرد چيزي نگفتند.

کد مطلب 60801

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