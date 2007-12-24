ترجمه قاسم صنعوی از بارگاس یوسا بعد از 9 سال تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که نیویورک تایمز آن را اثری "روشنفکرانه، اخلاقی و هنرمندانه و به گونه ای درخشان جذابترین کتاب یوسا" نامیده است در 8 فصل، سرنوشت "شائول زوراتاس" قهرمان موقرمز داستان را که لکه سیاه تیره ای (ماه گرفتگی) تمام قسمت راست صورتش را پوشانده و او را به زشت ترین پسر روی زمین تبدیل کرده، به تصویر کشیده است.

یوسا در بخشی از رمان نوشته است: اطمینان دارم درباره نکاتی که به ظاهر جسمانی و نحوه لباس پوشیدن او مربوط می شود حافظه ام به من خیانت نمی کند. این موهای کاملا سرخ، کاملا ژولیده در قسمت بالای کله، سرکش در مقابل شانه، همیشه شعله ور، آشفته، دستخوش باد، بالای صورتی دارای دو سیما قرار داشت و طرف سالم این صورت دارای رنگی پریده با لکه های سرخ بود. نگاهی روشن و دندانهایی مرتب داشت. بلندبالا و لاغر بود و اطمینان دارم که جز روزی که از رساله اش دفاع می کرد هرگز او را با کراوات ندیده ام. همیشه پیراهن اسپورت ارزان قیمت نخی می پوشید و زمستانها روی آن پولور یقه اسکی به هر رنگی که بود به تن می کرد و شلوارش هم جین رنگ و رورفته و چروکیده بود. کفشهایش هرگز رنگ برس به خود ندیده بود. گمان می کنم که او محرم اسرار یا دوست جان در جان نداشت... حاضرم قسم بخورم که هرگز کسی از زبان او نشنیده بود که در درونش چه می گذرد و قصد دارد چه کند.

موضوع رمان، مردم بومی پرو هستند که به صورت قبیله ای و کاملاً بدوی زندگی کرده و غریبه‌ها را درون خود راه نمی‌دهند. راوی کتاب، دوستی دارد که سعی می‌کند خودش را به بومی‌ها نزدیک کند و از زندگی شهری و پلیدی‌های آن فاصله بگیرد.

غیر از فصل‌های اول و آخر، بقیه‌ فصل‌های رمان به صورت یک ‌در ‌میان به این‌ صورت است که ابتدا راوی کتاب داستان را تعریف می‌کند و در فصل بعد، قصه‌های کسی را می‌خوانیم که نامش همان عنوان کتاب است؛ یعنی "مردی که حرف می‌زند".

"مردی که حرف می زند" در نشریاتی چون تایم، بوستون گلوب، شیکاگو تریبون، سانفرانسیسکو کرونیکل و بخشهای ادبی نشریات معتبر جهان با عناوینی چون "داستانی جذاب"، "مسحورکننده"، "پربار و پرحرارت"و "بکر و ارضاکننده" مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.

جنگ آخرالزمان، سور بز، مرگ در آند، راه بهشت، در ستایش نامادری، گفتگو در کاتدرال، سال‌های سگی، چرا ادبیات؟ و دوشیزه ‌خانم تاکنا از دیگر آثار یوسا هستند که اکثر آنها به فارسی ترجمه شده اند.

این رمان در 1500 نسخه،261 صفحه و با قیمت 2600 تومان از سوی انتشارات توس روانه بازار کتاب شده است.