به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب در جلسه رفع موانع و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خوزستان ضمن تشریح راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: ارتباط و معرفی ظرفیت‌های استان به همسایگان، امنیت و تضمین برگشت سرمایه از راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در خوزستان به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از مهمترین اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری، رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذار است و ما وظیفه داریم شرایط و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر بخش‌های نفت و گاز، گردشگری، کشاورزی، پتروشیمی، منطقه آزاد و… ظرفیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی دارند که می‌توان با جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و از طریق طرح‌های تشویقی، گام مهمی را در راستای رشد سرمایه‌گذاری در استان برداشت.

حسینی محراب به تأثیر اتاق‌های بازرگانی در رشد و توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری رابطه مستقیم با فعالیت اتاق‌های بازرگانی دارد، بر همین اساس اتاق‌های بازرگانی در استان خوزستان باید فعال‌تر از گذشته باشند و با برنامه مدون و شناسایی ظرفیت‌های استان و همسایگان در پیشبرد توسعه اقتصاد خارجی و جذب سرمایه‌گذار در استان تلاش کنند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یکی از ارکان مهم توسعه و پیشرفت هر استان است، از این رو نگاه تخصصی به این مقوله یکی از اهداف مهم در توسعه اقتصادی خوزستان به شمار می‌رود.