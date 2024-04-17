آماده باش نیروهای امدادی و درمانی برای یادواره عملیات بازی دراز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری صبح چهارشنبه در نشست کمیته بهداشت و درمان ستاد بزرگداشت شهدای عملیات غرور آفرین بازی دراز و یادواره شهید شیرودی، اظهار کرد: همایش بزرگ سالگرد شهدای بازی دراز و شهید شیرودی در روزهای ۱۳ و۱۴ اردیبهشت ماه برگزار میشود.
وی افزود: طی این دو روز همه ی نیروهای امداد و درمان و بهداشتی در حالت آماده باش هستند و پیش بینی میشود امسال ۴۵ هزار نفر از سراسر کشور در این مراسم شرکت نمایند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: بیمارستانهای شهرستانهای کنگاور، صحنه، سنقر، هرسین، اسلام آبادغرب، گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین و بیمارستانهای کرمانشاه در روزهای برگزاری این مراسم در حالت آماده باش کامل خواهند بود.
وی ادامه داد: باید سعی کنیم کیفیت برگزاری مراسم را هر سال بهتر نمائیم، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان آمادگی کامل برای ارائه خدمات لازم را به شرکت کنندگان در این همایش دارد و پستهای امدادی طی مسیر پیاده روی مستقر خواهند شد.
منصوری خاطرنشان کرد: همچنین تیمهای سیار نیز این همایش باشکوه را پشتیبانی میکنند.
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