حمید سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس ، افزود: قانونی در زمینه مدارس غیرانتفاعی در دولت قبلی به مجلس آورده شده بود که یکسری نواقصی داشت و درحال حاضر در کمیسیون آموزش و تحقیقات بر روی آن کار و نقطه نظرات اعمال می شود.

وی خاطر نشان کرد: این قانون 28 ماده دارد که تا کنون 15 ماده آن مورد بررسی قرار گرفته و طی دو هفته آینده نیز مابقی مواد آن بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: پس از اتمام بررسی و رأی نمایندگان برای مدت 4 تا 5 سال این قانون اجرایی می شود.

سعادت گفت: یکی از مواردی که در قانون به آن اشاره شده شرایط موسس مدارس غیرانتفاعی است که با اصلاح آن این شرایط روان و آسان می شود و سخت گیریهایی که در گذشته وجود داشته به پایان می رسد.

وی ادامه داد: شرایط تأسیس، اداره و مدیریت، جهت گیری و نحوه مشارکت در مدارس غیرانتفاعی از جمله مواردی است که در این قانون مد نظر قرار گرفته است.