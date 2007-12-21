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۳۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

با اصلاح قانون؛

شرایط تأسیس مدارس غیر انتفاعی تسهیل می‌شود

شرایط تأسیس مدارس غیر انتفاعی تسهیل می‌شود

عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تسهیل شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی خبر داد و گفت: با اصلاح قانون ، شرایط تاسیس برای موسسان مدارس غیر انتفاعی ساده و آسان می‌شود.

حمید سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس ، افزود: قانونی در زمینه مدارس غیرانتفاعی در دولت قبلی به مجلس آورده شده بود که یکسری نواقصی داشت و درحال حاضر در کمیسیون آموزش و تحقیقات بر روی آن کار و نقطه نظرات اعمال می شود.

وی خاطر نشان کرد: این قانون 28 ماده دارد که تا کنون 15 ماده آن مورد بررسی قرار گرفته و طی دو هفته آینده نیز مابقی مواد آن بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: پس از اتمام بررسی و رأی نمایندگان برای مدت 4 تا 5 سال این قانون اجرایی می شود.

سعادت گفت: یکی از مواردی که در قانون به آن اشاره شده شرایط موسس مدارس غیرانتفاعی است که با اصلاح آن این شرایط روان و آسان می شود و سخت گیریهایی که در گذشته وجود داشته به پایان می رسد.

وی ادامه داد: شرایط تأسیس، اداره و مدیریت، جهت گیری و نحوه مشارکت در مدارس غیرانتفاعی از جمله مواردی است که در این قانون مد نظر قرار گرفته است.

کد مطلب 608055

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