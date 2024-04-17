به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان سهشنبه شب در جلسه شورای روابط خارجی آذربایجانغربی با اشاره به اجرای برنامههای حوزه دیپلماسی منطقهای و فعال کردن روابط با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه در سال گذشته، افزود: امسال نیز این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به برگزاری ششمین نشست همکاریهای اقتصادی استانهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در وان، یادآور شد: آمادگی میزبانی هفتمین اجلاس را در ارومیه داریم و در کنار دعوت از استانهای مرزی ترکیه با آذربایجانغربی، پیگیر حضور استانهای اقتصادی و بزرگ ترکیه در راستای تأثیرگذاری بیشتر نتایج در این اجلاس هستیم.
استاندار آذربایجانغربی به برخی از دستاوردهای توافقات انجام شده در اجلاس هفتم استانهای مرزی ترکیه با آذربایجان غربی نیز اشاره کرده و افزود: بازگشایی مرز کوزه رش بعد از حدود سه دهه به عنوان چهارمین مرز مشترک بین ایران و ترکیه و همچنین ترانزیتی شدن مرز رازی از جمله دستاوردهای این اجلاس بود.
معتمدیان با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه و امضای تفاهم نامه همکاری با رئیس جمهور ترکیه، اضافه کرد: با توجه به نقش محوری آذربایجانغربی در توسعه تجارت با کشور ترکیه، بسیاری از این مصوبات با محوریت این استان امضا شد.
وی با اشاره به برگزاری نشست استانداران هم مرز ایران و اقلیم کردستان عراق به میزبانی ارومیه، افزود: در راستای افزایش تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اقلیم کردستان عراق، آماده حضور در نشست بعدی در اقلیم کردستان هستیم.
استاندار آذربایجانغربی افزایش تعاملات با کشور ارمنستان را نیز جزو برنامههای استان در حوزه دیپلماسی منطقهای در سال جاری عنوان کرده و یادآور شد: با توجه به هم مرز بودن ارمنستان با کشورهای اروپایی، این کشور میتواند در حوزههای اقتصادی، علمی و دانشگاهی، درمان و سلامت و گردشگری، ارتباطات مناسبی با آذربایجان غربی برقرار کند و این مسئله مستلزم بررسی و مطالعه دقیق ظرفیتهای همکاری مشترک است.
معتمدیان، افزایش تعاملات منطقهای را از سیاستهای مهم دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: توسعه دیپلماسی منطقهای و افزایش ارتباط و تعاملات در حوزههای مختلف با کشورهای همسایه، در برنامهها و اولویتها استان در سال جاری قرار دارد و در این در این زمینه فعال شدن بخش خصوصی در معرفی ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی استان میتواند بسیار مؤثر باشد.
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