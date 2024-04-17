به گزارش خبرگزاری مهر، رؤیا عسگرپور صبح چهارشنبه در نشست مشترک کارگروه سوادآموزی استان البرز که با هدف ساماندهی فضا و نیروی انسانی برای آموزش برگزار شد، گفت: در سال گذشته ۹۸۹ نفر از مددجویان محروم از سواد کمیته امداد در راستای تفاهم نامه منعقده شناسایی و در دوره‌های سوادآموزی ثبت نام شدند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان البرز ضمن قدردانی از تعامل مؤثر و دغدغه مندی مسؤولان کمیته امداد البرز در برنامه ریشه کنی بیسوادی اظهار کرد: در اساسنامه جدید سازمان نهضت سوادآموزی، ایجاد نوآوری و راهکارهای نوین در کنار مردمی سازی و پررنگ‌تر شدن نقش دستگاه‌ها برای توسعه سطح سواد در کشور مورد انتظار است.

وی افزایش نرخ سواد در استان را مسئله‌ای همگانی دانست و تصریح کرد: اتفاق خوبی که برای تحقق شعار سال با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) در ثبت نام مددجویان و ساماندهی فضا و آموزش در کلاس‌های سال جاری محقق شد، ثمره دغدغه مندی و مشارکت پویا مدیران و مسؤولان این نهاد است.