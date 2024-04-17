  1. استانها
  2. البرز
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۵

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرز خبر داد؛

ثبت نام ۹۸۹ مددجوی کمیته امداد البرز در دوره‌های سوادآموزی

ثبت نام ۹۸۹ مددجوی کمیته امداد البرز در دوره‌های سوادآموزی

کرج- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان البرز گفت: در سال گذشته ۹۸۹ نفر از مددجویان محروم از سواد کمیته امداد در دوره‌های سوادآموزی ثبت نام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤیا عسگرپور صبح چهارشنبه در نشست مشترک کارگروه سوادآموزی استان البرز که با هدف ساماندهی فضا و نیروی انسانی برای آموزش برگزار شد، گفت: در سال گذشته ۹۸۹ نفر از مددجویان محروم از سواد کمیته امداد در راستای تفاهم نامه منعقده شناسایی و در دوره‌های سوادآموزی ثبت نام شدند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان البرز ضمن قدردانی از تعامل مؤثر و دغدغه مندی مسؤولان کمیته امداد البرز در برنامه ریشه کنی بیسوادی اظهار کرد: در اساسنامه جدید سازمان نهضت سوادآموزی، ایجاد نوآوری و راهکارهای نوین در کنار مردمی سازی و پررنگ‌تر شدن نقش دستگاه‌ها برای توسعه سطح سواد در کشور مورد انتظار است.

وی افزایش نرخ سواد در استان را مسئله‌ای همگانی دانست و تصریح کرد: اتفاق خوبی که برای تحقق شعار سال با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) در ثبت نام مددجویان و ساماندهی فضا و آموزش در کلاس‌های سال جاری محقق شد، ثمره دغدغه مندی و مشارکت پویا مدیران و مسؤولان این نهاد است.

کد مطلب 6080602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها