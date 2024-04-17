موازنه قدرت بعد از عملیات «وعده صادق» تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد زنگانه صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز ۲۹ فروردین و رژه مشترک نیروهای مسلح استان گلستان با اشاره به حمله نظامی نظام جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، اظهار کرد: پس از عملیات وعده صادق موازنه قدرت تغییر کرد و رژیم صهیونیستی تنبیه شد.

وی با اشاره به اینکه این حمله نظامی باعث شگفتی تمام دنیا شد، افزود: بیش از ۱۰۰ پهپاد و موشک کروز به سمت اسرائیل شلیک شد و هیچیک از سامانه‌ها و سپرهای موشکی نتوانست مانع از اصابت آن شود و مرکز اطلاعاتی و آشیانه هواپیماهای پیشرفته رژیم صهیونیستی در حمله موشکی در هم کوبیده شد.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه این عملیات یک هشدار به اسرائیل و دیگر دشمنان انقلاب اسلامی ایران بود، گفت: نظام جمهوری اسلامی با انجام این کار اعلام کرد اگر کسی بخواهد دست از پا خطا کند با موشک‌های جمهوری اسلامی ایران روبه رو است.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی می‌تواند مراکز حساس مثل مرکز تولید سلاح هسته‌ای آنها را هدف قرار دهد.

زنگانه با اشاره به اینکه اقدام جمهوری اسلامی ایران با عملیات «وعده صادق» حمله نبود و یک دفاع مشروع بود، اظهار کرد: حمله به کنسولگری به معنی حمله به خاک کشور است و این عملیات و دفاع مشروع بر اساس قوانین بین‌المللی رخ داده است.