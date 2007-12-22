طرح جامع شهر تهران فاقد چشم اندازی روشن در خصوص بافتهای فرسوده است

دکتر علیرضا عندلیب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در طرح جامع شهر تهران متناسب با اهمیت بافت های فرسوده به آن پرداخته نشده و مسائل عنوان شده در این خصوص هم کلی گویی‌هایی بوده که در مورد موضوعات نه چندان مهم شهر هم بیان شده است.

وی با اشاره به اینکه در طرح جامع تهران راهکار استراتژیکی در خصوص بافت های فرسوده ارائه نشده تصریح کرد: نه در طرح جامع و نه در رویکردهای طرح جامع نظیر سیاسیتهای جمعیتی ، توزیع کاربری ، سهم معابر ، مدیریت شهری و ... توجهی به بافت فرسوده نشده است و در کل نوسازی بافت فرسوده از اهداف مهم طرح جامع نیست.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در این طرح سیر طرح موضوعات از سؤال به جواب طی نشده و به تبع آن نحوه نوسازی بافتهای فرسوده و ساز و کارهای مدیریتی و فنی این موضوع مسکوت مانده و بستری قابل اتکاء جهت سیاستگذاری و فعالیت فراهم نشده است.

توزیع نابرابر فرصت ها که ویژگی های شناختی فقر و محرومیت، ارزش پائین املاک و ... هستند و نرخ تورم که تأثیرات این ویژگیها را تشدید می کند هیچ شانسی برای جذب مشارکت و هدایت سرمایه جهت نوسازی بافت فرسوده باقی نمی گذارد وی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه جهت نوسازی بافت های فرسوده یادآور شد: توزیع نابرابر فرصت ها که ویژگی های شناختی فقر و محرومیت، ارزش پائین املاک و ... هستند و نرخ تورم که تأثیرات این ویژگیها را تشدید می کند، هیچ شانسی برای جذب مشارکت و هدایت سرمایه جهت نوسازی بافت فرسوده باقی نمی گذارد و اتخاذ رویکردی که زمینه های اقتصادی فرآیند نوسازی را فراهم کند از موارد مهمی است که در مقیاس طرح جامع باید مد نظر قرار می گرفت .

دکتر عندلیب در خصوص برخی تعاریف ارائه شده در طرح جامع در خصوص بافت های فرسوده خاطرنشان کرد : معیارهای تشخیص بافتهای فرسوده در طرح جامع ناپایداری، نفوذ ناپذیری و ریزدانگی عنوان شده و اینکه حدود نیمی از واحدهای مسکونی شهر تهران در برابر زلزله ناپایدار است ،20 درصد وسعت شهر فرسوده است و بیش از 40 درصد جمعیت شهر تهران که عمدتاً کم درآمد هستند در بافت های فرسوده زندگی می کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین در مورد ارزیابی از طرح جامع در خصوص بافتهای فرسوده یادآور شد: در طرح جامع از بافتهای فرسوده به عنوان محدوده های آسیب پذیر در برابر زلزله یاد شده است که با پذیرش این تعریف، شاخص ناپایداری به تنهایی می تواند معیار شناسایی بافت های فرسوده باشد و پیشنهاد دو معیار دیگر یعنی نفوذ ناپذیری و ریزدانگی به تنهایی نمی تواند معرف فرسودگی باشد.

وی تصریح کرد: در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری تنها محدوده های دارای هر سه معیار، بافت های فرسوده معرفی شده اند که این 3 معیار، فقط مساحتی حدود 3 هزار و 268هکتار را شامل می شود، این در حالی است که در این مصوبه بافت فرسوده پهنه های ناپایدار شهری 14 هزار و 792 هکتار شناسایی شده است. بعبارت دیگر شرط داشتن هر سه معیار و پهنه شناسایی شده، حدود 11هزار و 500 هکتار اختلاف دارد.

در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری تنها محدوده های دارای هر سه معیار، بافت های فرسوده معرفی شده اند که شرط داشتن هر سه معیار و پهنه شناسایی شده، حدود 11هزار و 500 هکتار اختلاف دارد. عندلیب با بیان اینکه طرح جامع ضمن طرح دو رویکرد مذکور موضع روشنی در خصوص آنها اتخاذ نکرده است در مورد دلیل این مسئله افزود : طرح یاد شده اصولاً برنامه ای برای بافت های فرسوده ندارد تا این اعداد و ارقام بتواند مبنای برنامه ریزی و تدوین راهبردها قرار گیرد و پیداست که در چنین بستری امکان طرح ریزی اقدامات و اتخاذ تدابیر برای مدیران شهری با چالش های جدی مواجه می شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: اصول اعلام شده مذکورکلی بوده و به لحاظ فنی از وضوح کافی برخوردار نیست و نتیجه مشخص در بر نخواهد داشت.

وی همچنین در مورد برخی خواسته ها و انتظارات مهم از طرح جامع در این خصوص یادآور شد: تعیین پهنه های دقیق بافت فرسوده شهر تهران، طرح اولویت ها، ارائه نحوه مداخله و ترسیم افق نوسازی، همچنین تعیین جمعیت و خدمات شهری بافتهای فرسوده و تعیین متناسب سطح و موقعیت اراضی ذخیره نوسازی از جمله مواردی است که از طرح جامع در این خصوص می توان انتظار داشت.