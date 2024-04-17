هنوز بعد از سال ها به دنبال متولی در دریا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی پیش ازظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی سواحل با بیان تاکید بر رصد و شناسایی طرحهای دریا در استان خواستار رفع آن شد و گفت: ما خدمات ملی و فراملی ارائه میدهیم ولی طرح دریا از ظرفیت و امکانات محلی و شهرستانی برخوردار است.
وی گفت: انتظار داریم ساحلی در خور شأن کشور داشته باشیم ولی خدمات توسط شهرداری و شهرستان ارائه میشود و لازم است نگاه ملی به سواحل برای ارتقای خدمات رسانی شود.
وی با بیان اینکه قوانین یکسان در زمینه طرح سالم سازی دریا وجود ندارد، گفت: هنوز بعد از سالها دنبال متولی برای طرحهای دریا هستیم و این مسائل باید حل شود.
شریفی عدم وجود صدای واحد و مشترک در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در طرحهای دریا از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: همچنین تعداد طرحهای سالم سازی دریا در منطقه کم است و از سوی دیگر بسیاری از ساختمانها مشرف بر دریا و ساحل هستند و امنیت لازم برای حضور بانوان وجود ندارد.
فرماندار چالوس امکانات ضعیف نظیر دوش، رختکن، نظافت و فقدان آب بهداشتی سالم را از دیگر مشکلات طرحهای دریا برشمرد و گفت: همچنین ۱۵۰ ناجی برای طرحهای دریا در شهرستان لازم است و این افراد باید به درستی و در مناطق مشخص بکارگیری شوند.
نظر شما