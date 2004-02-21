تاكيد مسوولان اجرايي و نظارت بر سلامت و صحت آراي انتخابات اول اسفند

وزير اطلاعات در اين زمينه تاكيد كرد كه هيچ گزارشي مبني بر اعلام ناامني در انتخابات دريافت نشده و انتخابات در كمال امنيت و سلامت برگزار شد.



علي يونسي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" با رد هر گونه احتمال تقلب در انتخابات خاطر نشان كرد: در انتخابات مجلس با وجود بازرسان مجريان و ناظران و اعضاي حاضر در محل صندوق راي احتمال تقلب بسيار ضعيف و در حد محال است.



وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در انتخابات هفتم مجلس ، صندوق ديگري به نام صندوق ويژه نظارت در كنار صندوق راي قرار گرفته است گفت: من نمي دانم و دخالت نمي كنم اما گمان مي كنم جاي نگراني نباشد و براي اطمينان بيشتر است و حساسيت ودقت دست اندركاران را مي رساند.

وزير اطلاعات: انتخابات در سراسر كشور در امنيت كامل برگزار مي شود



جانشين فرماندهي ناجا هم اعلام كرد: مشكل امنيتي درحوزه هاي انتخابي مشاهده نشده است ؛ مهمترين مسائل امنيتي پس از اخذ آراء و به هنگام شمارش آن برحسب سوابق سالهاي گذشته درگيري طرفداران و نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي حاضر بر سر صندوقها است كه البته اميدواريم در اين دوره شاهد چنين مسئله اي نباشيم.



سردار علي عبداللهي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به تلاشهاي صورت گرفته از سوي برخي افراد جهت مخدوش كردن امنيت انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: نيروي انتظامي تدابير لازم را جهت تامين امنيت انتخابات از زمان ثبت نام كانديداها تا اخذ راي و شمارش آراء در نظر گرفته است .



وي در خصوص تخلفات صورت گرفته در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: بيشترين تخلفات شامل درگيري طرفداران نامزدها در برخي از شهرستانها، راه اندازي كارناوال هاي خودرويي و پياده و همچنين تعدادي از درگيريها به هنگام سخنراني و تجمعات مرتبط با انتخابات بوده است كه البته با همه آنها مامورين انتظامي برخورد كردند.



تاكنون مشكل امنيتي درحوزه هاي انتخابي مشاهده نشده است

معاون امنيتي وزارت كشور نيز گفت: هيچ مشكل امنيتي قابل توجهي در مدت برگزاري انتخابات در سراسر كشور مشاهده نشد.



علي اصغر احمدي در گفتگو با خبرنگاران افزود: انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سلامت و آرامش كامل برگزار شد و انتخابات بدون هيچ مشكل خاص امنيتي برگزار شد.



انتخابات امروز بدون هيچ مشكل امنيتي خاصي برگزار شد

معاون پارلماني وزارت كشور و رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات اعلام كرد: انتخابات در سلامت و آرامش كامل برگزار شد.



سيدمحمود ميرلوحي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اينكه هيچ مشكل امنيتي قابل توجهي درمدت برگزاري انتخابات در سراسر كشور مشاهده نشد، نسبت به سلامت برگزاري انتخابات اطمينان داد.



انتخابات در سلامت و آرامش كامل برگزار شد

معاون اموراجرايي و انتخابات شوراي نگهبان نيز گفت: انتخابات در كمال صحت و سلامت برگزار شد.



سيد محمد جهرمي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، گفت: با تاكيد بر اجراي قانون در بقيه مراحل از جمله بررسي شكايات و شمارش آرا گفت: پس از بررسي شكايات احتمالي داوطلبان، بازرسان، ناظران و مجريان كه به هيات مركزي نظارت و شوراي نگهبان خواهد رسيد، انتخابات هفتم مجلس تاييد خواهد شد.



وي در خصوص بروز تخلفات احتمالي در برخي شعب اخذ راي آنان را قابل اعتنا و مهم ندانست و در عين حال گفت: نمي توانم در خصوص احتمال ابطال برخي شعب اظهارنظر كنم و منتظرگزارش ناظران خود در حوزه هاي انتخابيه هستيم.

مشاركت بيشتر از 65 درصد؛ انتخابات در كمال صحت و سلامت برگزار شد

رئيس هيات نظارت تهران گفت: گزارش تخلفات بسيار كم بود و تخلفات سازماندهي شده وجود نداشت.



احمد عظيمي زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با تاكيد بر هماهنگي كامل فرمانداري و هيات نظارت تهران گفت: تعامل اجرا و نظارت امروز بسيار خوب بود و فرمانداري تهران تدابير خوبي انديشيده بود.



وي تاكيد كرد: شايعاتي كه پيش از انتخابات منتشر شده بود مبني بر استفاده از شناسنامه هاي جعلي خوشبختانه محقق نشد.

گزارشي كه باعث ابطال صندوق شود، نداشتيم

در همين حال مسوول امور هماهنگي مناطق حوزه انتخابيه تهران اعلام كرد: پخش فهرست برخي ائتلاف ها در شعب اخذ راي تاييد نمي شود.



به گزارش خبرنگار" مهر" از فرمانداري تهران، فضل الله دهخدايي با تكذيب خبر پخش فهرست برخي ائتلاف ها به خصوص ائتلاف آبادگران ايران اسلامي در شعب اخذ راي ، به "مهر" گفت: گزارشاتي از هيات بازرسي در اين خصوص رسيد ولي نمايندگان فرماندار درمناطق و روساي مناطق با حضور و بررسي در شعب، اين گزارش ها را تاييد نكردند.







همچنين يك مقام مسئول درفرمانداري تهران با اشاره به اينكه بعد ازاعلام نتايج به اعتراضات داوطلبان رسيدگي خواهد شد، گفت: شكايات داوطلبان نمايندگي و مردم و استناداتي كه محكم ودرجهت نفي سلامت كار باشد مبناي تصميمات هيات اجرايي در تاييد صندوقهاي راي قرارخواهد گرفت.



وي تاكيد كرد اجازه خدشه به سلامت برگزاري انتخابات را نخواهيم داد .

شركت 30 درصدي مردم ؛ اجازه خدشه به سلامت انتخابات را نخواهيم داد

در عين حال يك مقام قضايي با تاكيد برسلامت انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، گفت : در اين دوره در برخي از شهرستان ها خريد و فروش راي گزارش شده ؛ اما سلامت انتخابات در حوزه هايي چون تهران خدشه ناپذير است.



وي امكان هرگونه تخلف در انتخابات تهران را منتفي دانست.

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