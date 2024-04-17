به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی امروز چهارشنبه در رابطه با سند مالکیت تخت جمشید گفت: در راستای تثبیت و صدور اسناد مالکیت اماکن تاریخی و میراث فرهنگی استان و با همکاری اداره ثبت‌اسناد و املاک این استان، سند مالکیت مجموعه میراث جهانی تخت جمشید به نام میراث فرهنگی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی فارس فردا در مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار خواهد شد گفت: در این برنامه نشست بین‌المللی تخصصی، تقدیر از پیشکسوتان، استادکاران، کنشگران و افراد مؤثر در تحقق مسئولیت اجتماعی و مدیران دولتی و … همچنین مراسم رونمایی از سند مالکیت مجموعه هانی تخت جمشید برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: محور اصلی نشست‌های تخصصی این برنامه شامل آمادگی، واکنش و بازیابی بناها و محوطه‌های تاریخی در برابر بلایا و حوادث به‌ویژه بحران فرونشست در محوطه‌های باستانی استان است.