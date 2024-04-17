  1. استانها
  2. فارس
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۷

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس:

سند مالکیت تخت‌جمشید در روز جهانی بناهای تاریخی رونمایی می‌شود

سند مالکیت تخت‌جمشید در روز جهانی بناهای تاریخی رونمایی می‌شود

شیراز - مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: طی مراسمی و به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی از سند مالکیت مجموعه جهانی تخت جمشید رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی امروز چهارشنبه در رابطه با سند مالکیت تخت جمشید گفت: در راستای تثبیت و صدور اسناد مالکیت اماکن تاریخی و میراث فرهنگی استان و با همکاری اداره ثبت‌اسناد و املاک این استان، سند مالکیت مجموعه میراث جهانی تخت جمشید به نام میراث فرهنگی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی فارس فردا در مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار خواهد شد گفت: در این برنامه نشست بین‌المللی تخصصی، تقدیر از پیشکسوتان، استادکاران، کنشگران و افراد مؤثر در تحقق مسئولیت اجتماعی و مدیران دولتی و … همچنین مراسم رونمایی از سند مالکیت مجموعه هانی تخت جمشید برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: محور اصلی نشست‌های تخصصی این برنامه شامل آمادگی، واکنش و بازیابی بناها و محوطه‌های تاریخی در برابر بلایا و حوادث به‌ویژه بحران فرونشست در محوطه‌های باستانی استان است.

کد مطلب 6081015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها