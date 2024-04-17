قمی ها در حمایت از عملیات غرورآفرین «وعده صادق» راهپیمایی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله هوایی این رژیم منحوس به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه، مردم استان قم در حمایت از این اقدام و عملیات غرورآفرین «وعده صادق» راهپیمایی می‌کنند.

این راهپیمایی روز جمعه ۳۰ فروردین ماه پس از اقامه نماز جمعه در مصلای قدس شهر مقدس قم به سمت چهار راه شهدا برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم نیز در اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان قم جهت شرکت پرشور در این راهپیمایی سراسری و حمایت از اقدام غرورآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت از مقاومت افتخارآمیز مردم قهرمان غزه دعوت کرده است.

گفتنی است نخستین تجمع مردمی در حمایت از حمله نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی بامداد ۲۱ فروردین همزمان با اجرای این عملیات در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

تجمع حوزویان و راه اندازی کاروان خودرویی در روز یکشنبه این هفته نیز از دیگر برنامه‌های شاخص مردمی در راستای حمایت از عملیات غرورآفرین «وعده صادق» و تنبیه رژیم صهیونیستی در استان قم بوده است.