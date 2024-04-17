به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملااحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیست و ششمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان اصفهان روز سوم خردادماه سال جاری با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر مقامات برگزار خواهد شد که در این زمینه ماهیت کلی برگزاری جشنواره تکریم کامل خیرین است.
وی افزود: فلسفه کار برگزاری جشنواره، تقدیر و تشویق خیرین مدرسهساز است و نکته مهمی که در این میان مطرح است اینکه در خلل این جشنواره باید دیگران نیز به کار خیر ترغیب شود.
ملااحمدی ادامه داد: جشنواره قبلی و تعهد بیش از ۱۵۰۰ میلیاردی خیرین مدرسهساز استان اصفهان که عملیات اجرایی بیش از ۹۰ درصد آن آغاز شده است، انتظارات را از اصفهان بالا برده که این جشنواره در مقایسه با سنوات قبل از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان اصفهان بیان داشت: در خصوص انعکاس این جشنواره باید از ظرفیت صدا و سیما نهایت بهرهبرداری و استفاده انجام شود تا فرهنگ کار خیر گسترش یابد.
وی گفت: نقش جوانان و گسترش فرهنگ مدرسهسازی در میان جوانان یکی از اهداف اصلی این جشنواره است که باید به آن به صورت جدی پرداخته شود.
ملااحمدی ادامه داد: فارغالتحصیلان مدارس خیرساز که به واسطه حضور در این فضاهای آموزشی امروز دارای موقعیت مناسبی هستند، باید معرفی شوند تا ارزش کار خیر در میان جامعه نهادینه شود.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان اصفهان ادامه داد: از ظرفیت دانشآموزی استان اصفهان باید در گسترش فرهنگ خیر و نیک اندیشی استفاده شود تا شاهد تداوم این فرهنگ با ارزش در میان نسلهای آینده نیز باشیم.
ناصر فتحی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان دراین جلسه اظهار داشت: جشنواره بیست و ششم از ستاد اجرایی تشکیل شده است و در گروهها، برنامههای متنوعی را انجام دادهاند.
وی افزود: نوسازی، مجمع خیرین مدرسهساز و آموزش وپرورش در حال تعامل برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه هستند و در این زمینه مجمع در حال انجام امور برای اجرای برنامه هستند.
فتحی خاطرنشان کرد: وظیه ما اجرای مطلوب جشنواره خیرین در جهت تکریم آنان است چرا که این انسانهای بزرگ بدون هیچ چشم داشتی مال خود را فدا کردهاند.
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