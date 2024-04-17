پایان آدم ربایی دو پسر جوان در رودبارجنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا نجارزاده، ظهر چهارشنبه گفت: در پی اعلام ربایش دو پسر ۳۵ و ۲۳ ساله در یکی از روستاهای شهرستان رودبار جنوب و با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل مشخص شد چند نفر با تهدید دو پسر جوان را از محدوده یک دامداری ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند.

وی افزود: در این راستا با اجرای طرح مهار و اعلام موضوع به تمامی واحدهای گشت انتظامی در نهایت با انجام کار اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و معتمدین محلی، افرادی که اقدام به ربودن این دو نفر کرده بودند عرصه را بر خود تنگ دیده و افراد ربوده شده را کمتر از ۲ ساعت آزاد کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رودبار جنوب علت این عمل مجرمانه را اختلاف شخصی بین چند جوان ذکر و بیان کرد: پی جویی های لازم برای شناسایی دقیق‌تر و دستگیری عاملان این آدم ربایی در دست انجام است.