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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۵

سرپرست انتظامی شهرستان رودبارجنوب اعلام کرد؛

پایان آدم ربایی دو پسر جوان در رودبارجنوب

پایان آدم ربایی دو پسر جوان در رودبارجنوب

کرمان_سرپرست انتظامی شهرستان رودبارجنوب گفت: دو پسر جوان که به سبب برخی اختلافات توسط چند جوان دیگر ربوده شده بودند آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا نجارزاده، ظهر چهارشنبه گفت: در پی اعلام ربایش دو پسر ۳۵ و ۲۳ ساله در یکی از روستاهای شهرستان رودبار جنوب و با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل مشخص شد چند نفر با تهدید دو پسر جوان را از محدوده یک دامداری ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند.

وی افزود: در این راستا با اجرای طرح مهار و اعلام موضوع به تمامی واحدهای گشت انتظامی در نهایت با انجام کار اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و معتمدین محلی، افرادی که اقدام به ربودن این دو نفر کرده بودند عرصه را بر خود تنگ دیده و افراد ربوده شده را کمتر از ۲ ساعت آزاد کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رودبار جنوب علت این عمل مجرمانه را اختلاف شخصی بین چند جوان ذکر و بیان کرد: پی جویی های لازم برای شناسایی دقیق‌تر و دستگیری عاملان این آدم ربایی در دست انجام است.

کد مطلب 6081207

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