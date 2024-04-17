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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۴۲

توسط خانواده مرحوم فاطمه لشکری صورت گرفت؛

اهدای کتابخانه شخصی به کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر

اهدای کتابخانه شخصی به کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر

بوشهر-خانواده زنده یاد دکتر فاطمه لشکری دراقدامی خیرخواهانه کتابخانه شخصی وی شامل بیش از ۵۰۰ نسخه کتاب نفیس را با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خانواده زنده یاد دکتر فاطمه لشکری در اقدامی خیرخواهانه کتابخانه شخصی وی شامل بیش از ۵۰۰ نسخه کتاب نفیس را با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر بوشهر اهدا کرد.

افسانه دارابی با بیان اینکه این کتاب‌ها اغلب با موضوع ادبیات فارسی هستند، اظهار کرد: طی مراسمی در سوم اردیبهشت ماه، ضمن تجلیل از این حرکت خیرخواهانه، آئین نکوداشت سال‌ها فعالیت علمی و فرهنگی این بانو در طول حیات خود در این کتابخانه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6081315

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