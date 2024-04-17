کشف بیش از ۹۱ میلیارد ریال نوشیدنی قاچاق از انبار یک شرکت در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با تشریح پیامدهای منفی قاچاق بر اقتصاد کشور، مبارزه با قاچاق را یکی از اولویت‌های اصلی پلیس برشمرد، اظهار کرد: حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال از اصلی‌ترین دستاوردهای مبارزه با کالای قاچاق است.

وی در ادامه با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات صورت گرفته از نگهداری نوشیدنی قاچاق در انبار یک شرکت پخش مواد غذایی در شهرستان رشت مطلع شده و به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازرسی از این مکان، ۵۴ هزار و ۷۲۵ قوطی انواع نوشابه و دلستر قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان گیلان ارزش تقریبی این کشفیات را طبق نظر کارشناسان ۹۱ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این خصوص متهم ۳۵ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی در پایان از مردم خواست برای ریشه‌کن کردن قاچاق با مجموعه انتظامی همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.



