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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۲

دبیر ستاد اربعین کردستان:

نیازهای حمل و نقل سفر زوار اربعین در مریوان تامین شود

نیازهای حمل و نقل سفر زوار اربعین در مریوان تامین شود

سنندج_دبیر ستاد اربعین کردستان گفت: نیازهای زیر ساختی و حمل و نقل زوار اربعین حسینی در باشماق مریوان باید تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین کردستان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم را باید برای استقبال از زائران اربعین فراهم کنیم و توقع مردم و زائران هم این است که نواقص و کمبودهای سال‌های گذشته رفع شود.

وی با اشاره به اینکه سومین سال است که کردستان میزبان زائران اربعین است افزود: این مهم افتخار بزرگی بوده و برکات آن در سطح فردی و استانی شامل منطقه شده است.

دبیر ستاد اربعین کردستان بر ضرورت استفاده از تجربیات سال‌های گذشته دستگاه‌ها برای رفع مشکلات زیرساخت و ارائه خدمات بهتر به زوار اربعین تاکید کرد.

رضایی رویکرد ستاد اربعین را در سال جاری انجام فعالیت‌ها توسط خود کمیته‌ها اعلام کرد و گفت: برای اجرای برنامه‌ها باید نیم نگاهی به مریوان داشته باشیم و اقداماتی که انجام می‌شود با هماهنگی فرمانداری مریوان باشد.

وی با بیان اینکه امسال سفر زوار اربعین از ۱۶ مرداد آغاز می‌شود یادآور شد: می‌طلبد، نیازهای زیرساخت و حمل و نقل به طور کامل تأمین شود.

دبیر ستاد اربعین کردستان خاطرنشان کرد: سال گذشته در بحث تردد مشکل داشتیم و باید با طرف عراقی مذاکره کنیم تا مسائل حمل و نقل، محل استقرار و کرایه خودروها برطرف شود.

رضایی از دستگاه‌ها و کمیته‌های مربوط به ستاد اربعین خواست نیازمندی‌های واقعی خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها پیشنهادهای خود را برای مردمی‌تر کردن اربعین به ستاد ارائه دهند، ضمن اینکه جانمایی موکب‌ها در مرز باشماق منطقی و از روی نیاز باشد.

این مقام مسئول بر ضرورت انعکاس خدمات مردم کردستان به زائران اربعین و برکات اربعین برای مردم استان و منطقه از طریق رسانه‌ها و کمیته اطلاع رسانی تاکید کرد.

کد مطلب 6081353

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