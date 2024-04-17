به گزارش خبرنگار مهر، امیر زمانی مقدم عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارشهای اخیر نزولات آسمانی در این شهرستان اظهار کرد: طی بارندگیهای اخیر که میزان آن حدود ۴۰ میلیمتر بوده است بندهای خاکی و سنگ و ملاتی به حجم ۱۴۰ هزار مترمکعب آبگیری شد که این موضوع پایداری و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی در پاییندست را به همراه دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان تأکید کرد: اجرای پروژههای آبخیزداری باعث کاهش بلایای طبیعی و کنترل سیل و رسوبات، نفوذ آب و تغذیه سفرههای زیرزمینی و همچنین رونق اقتصادی و گردشگری در سطح شهرستان خواهد شد.
وی با یادآوری این موضوع که ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به حوزه ملی و آبخیز اختصاص دارد، گفت: تخصیص اعتبارات و مشارکت مردم میتواند تعداد پروژههای آبخیزداری در قوچان را افزایش دهد.
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