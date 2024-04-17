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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۳۲

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان اعلام کرد؛

ذخیره‌سازی ۱۴۰ هزار مترمکعب آب باران در پروژه‌های آبخیزداری قوچان

ذخیره‌سازی ۱۴۰ هزار مترمکعب آب باران در پروژه‌های آبخیزداری قوچان

قوچان- رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان گفت: بارش ۴۰ میلی‌متری باران در ۲۴ و ۲۵ فروردین امسال موجب آبگیری ۱۴۰ هزار مترمکعبی آب باران در سازه‌های آبخیزداری این شهرستان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر زمانی مقدم عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش‌های اخیر نزولات آسمانی در این شهرستان اظهار کرد: طی بارندگی‌های اخیر که میزان آن حدود ۴۰ میلی‌متر بوده است بندهای خاکی و سنگ و ملاتی به حجم ۱۴۰ هزار مترمکعب آبگیری شد که این موضوع پایداری و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در پایین‌دست را به همراه دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان تأکید کرد: اجرای پروژه‌های آبخیزداری باعث کاهش بلایای طبیعی و کنترل سیل و رسوبات، نفوذ آب و تغذیه سفره‌های زیرزمینی و همچنین رونق اقتصادی و گردشگری در سطح شهرستان خواهد شد.

وی با یادآوری این موضوع که ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به حوزه ملی و آبخیز اختصاص دارد، گفت: تخصیص اعتبارات و مشارکت مردم می‌تواند تعداد پروژه‌های آبخیزداری در قوچان را افزایش دهد.

کد مطلب 6081445

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      1 0
      پاسخ
      عالی چه عجب یه کاری کردین برای قوچان

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