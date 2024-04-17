شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری کرمانشاه، علی شعبانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به شنیده شدن صدای شلیک ضدهوایی در پادگان ابوذر سرپل ذهاب اظهار کرد: شلیک ضدهوایی در شامگاه چهارشنبه از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش و تمرین پدافندی در این پادگان بوده است.