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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۲۲

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه:

شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است

شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است

کرمانشاه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: شلیک ضدهوایی در شامگاه چهارشنبه از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش و تمرین پدافندی در این پادگان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری کرمانشاه، علی شعبانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به شنیده شدن صدای شلیک ضدهوایی در پادگان ابوذر سرپل ذهاب اظهار کرد: شلیک ضدهوایی در شامگاه چهارشنبه از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش و تمرین پدافندی در این پادگان بوده است.

کد مطلب 6081512

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    نظرات

    • لرزاده IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      3 1
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      خخخ رزمایش نصف شب اونم بدون اطلاع قبلی
    • ف IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      کجاش خنده داشت ،،اگر هر دشمنی بخواد به کشور حمله کنه جنابعالی را ازقبل اطلاع نمیده باید برای رزم شب آماده باشی

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